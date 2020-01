Espanyol y Athletic sellan un empate agridulce

Fútbol Español

Sábado 25| 12:31 pm





El Espanyol y el Ahtletic firmaron un empate en el RCDE Stadium después del gol de Villalibre en el minuto 12 y de la respuesta de Raúl de Tomás tras el descanso, en un choque con pocas ocasiones y que no deja satisfecho a ningún conjunto.



El Athletic acabó con las buenas sensaciones con las que llegaba el Espanyol en doce minutos. Villalibre marcó un gol gracias a una jugada ensayada después de un saque de esquina. Muniain sacó el balón en corto dirigido a Williams, que la devolvió al primero y centró la pelota a la frontal: el primer tanto de la tarde.



En el minuto 27, una mano prodigiosa de Diego López evitó el segundo del Athletic después de un tiro de Yuri. La grada blanquiazul empezaba a impacientarse. Los pericos no mostraban su mejor versión y se estrellaban contra la habitual defensa férrea del cuadro vasco.



El Athletic dominaba el partido y, pese a su ventaja, siguió insistiendo en el área del anfitrión. Los catalanes, por su parte, tenían muchas dificultades para finalizar sus jugadas. El acercamiento más claro fue un libre directo de Raúl de Tomás en el 45, que se fue desviado por encima del larguero por poco.



En la reanudación, los catalanes seguían sin argumentos para sorprender a los de Garitano. Fallaban en la fluidez con balón y tampoco encontraban fórmulas para hacer daño en ataque. El Athletic, por su parte, se mantenía fuerte atrás, sin excesivos riesgos en tareas ofensivas.



Pese a todo, el Espanyol seguía insistiendo. Y, en el minuto 64, sin exhibir un fútbol brillante, sacó el premio. Raúl de Tomás estaba en el sitio adecuado y en el momento justo y remató el balón, con toque, para batir a Herrerín. La defensa del Athletic no despejó un balón elevado que tocó Calleri.



El empate obligó a los de Garitano a reaccionar. Entró Raúl García, una declaración de intenciones, pero esto no se tradujo en un mayor peligro en el área blanquiazul. De hecho, el choque se atascó. Ninguno de los dos equipos hizo méritos para romper el empate a uno en el luminoso.



Hasta los últimos minutos, los dos entrenadores realizaron cambios ofensivos para intentar romper el equilibrio y llevarse los tres puntos, pero su apuesta no dio resultado. El Espanyol sigue sin ganar en casa esta temporada mientras que el Athletic, por su parte, acumula cinco empates consecutivos en LaLiga.



- Ficha técnica:



1 - Espanyol: Diego López; Víctor Sánchez (Lluís López, min.61), Bernardo, Cabrera, Dídac; Darder, David López, Marc Roca, Melendo (Embarba, min.57); Calleri (Wu Lei, min.83) y De Tomás.



1 - Athletic Club: Herrerín; Capa, Yeray, Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga, Muniain (Beñat, min.82); Williams (Raúl García, min.69) y Villalibre (Kodro, min.84).



Goles: 0-1, min.12: Villalibre; 1-1, min.64: Raúl de Tomás.



Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano). Amonestó a Vesga (min.8), Víctor Sánchez (min.17), Roca (min.57) y Bernardo (min.59).



Incidencias: Partido de la vigésimoprimera jornada de LaLiga Santander disputado ante 27.542 espectadores. EFE