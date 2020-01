Mbappé no renueva ¿Otro guiño al Madrid?

Fútbol Español

Viernes 24| 11:42 am





Daniel Abreu | @dandjabreu

El joven crack francés, Kylian Mbappé, vuelve a dejar de que hablar luego que decidiera no renovar con el conjunto parisino. El Madrid ha estado interesado en hacerse con los servicios del delantero desde hace varios meses y cada vez está más cerca de lograrlo.

Mbappé se ha encargado esta última semana de dar señales que demuestren su interés por jugar con el club blanco. Esta última significa de las más claras ya que aumentan enormemente las ilusiones del Madrid por conseguir su fichaje, ya que aparcó de manera indefinida la propuesta que le hizo el París para renovar.

El pasado lunes, el delantero ofreció declaraciones en la presentación de su fundación en donde se afirmó: "Si eres francés, creces con Zidane como ídolo, después lo fue Cristiano". Esto empezó como un pequeño guiño al Bernabéu, que encendió las alarmas de la prensa.

Además, esta misma semana en entrevistas con la BBC y La Gazzetta dello Sport, amplió las posibilidades de vestirse de merengue, donde se ofreció a ocupar el lugar que dejó Cristiano y dijo: "Tengo que inspirar mi carrera, sí o sí, en él". También se refirió a que no hablará acerca de su futuro porque perjudicaría al PSG.

"¿El interés del Madrid? Todo el mundo habla de eso, pero sé que no es el momento. Llega el momento decisivo de la temporada. Imagina que respondo a la pregunta y digo algo. Todos hablarán sobre eso y no es bueno para el PSG. Quiero ayudarles, así que no es bueno que hable de mi futuro" señaló.

Otro guiño al vestuario blanco es su admiración por la manera de jugar de los brasileños: "Desde siempre me ha gustado mucho cómo juegan los brasileños" donde se puede hacer referencia a Marcelo, Casemiro, Militao, Vinicius, Rodrygo y Reinier. También se le ve con buena relación con el brasileño Vinicius después de verlos en buen rollo en la pasada gala del Balón de Oro y su amistad de Instagram.

Mientras que Mbappé sigue dándole largas a la renovación de PSG, Florentino mueve sus hilos desde Madrid y asegura: "Es una hoja de ruta parecida a la que siguió Hazard y terminó aquí".