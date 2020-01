Griezmann: Nos tenemos que acostumbrar al nuevo sistema

Fútbol Español

Antoine Griezmann, jugador del Barcelona, reconoció este miércoles, después de ganar 1-2 al Ibiza en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que su equipo tiene que acostumbrarse al nuevo sistema del técnico Quique Setién tras recordar que el conjunto azulgrana no creó ninguna ocasión en la primera parte.



"El Ibiza entró mejor al partido que nosotros. Luego nos costó crear ocasiones. No disparamos a portería en la primera parte. Jugamos con un sistema nuevo y nos tenemos que acostumbrar. Todos los partidos son difíciles. Hay que coger confianza con el balón, crear espacios en ataque, ocasiones. Iremos cogiendo la táctica del mister", dijo en declaraciones a Dazn.



Además, Griezmann, autor de los dos goles de su equipo, habló de su actuación individual ante el Ibiza: "Creo que todos hicimos una mejor segunda parte. Meto goles gracias a los pases de mi compañeros. Hago gol gracias a ellos. Jugamos más arriba. Tenía que esperar una ocasión, me llegaron dos y para dentro", concluyó. EFE