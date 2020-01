Saúl: Nos han faltado muchas cosas

Fútbol Español

Saúl Ñíguez, medio centro del Atlético de Madrid, remarcó este sábado, tras la derrota contra el Eibar (2-0), que a su equipo le ha faltado "muchas cosas", asumió que es "un palo duro", avisó que su conjunto debe ser más inteligente en el juego y consideró la pérdida de las segundas jugadas como clave del choque.



"El inicio otra vez fue malo. Ya ha sido muchas veces esta temporada. El problema es de los jugadores, individualmente de cada uno, de meterse en el partido. Ellos han tenido tres ocasiones, han marcado la tercera, y luego vamos con una marcha menos, porque tienes que llevar cuidado que no te metan el segundo pero intentando atacar", resumió el futbolista en declaraciones a 'Movistar'.



"Tampoco hemos conseguido crear ocasiones claras, a pesar de que hemos llegado bastantes veces a su área. No hemos tenido esa fluidez ni esa certeza de meterla arriba. Ni tener esas ganas de marcarle el camino al equipo. Nos han faltado muchas cosas. Es un palo duro", añadió Saúl, que partió como titular en el lateral izquierdo.



El internacional español explico la derrota desde la "intensidad". "Es un campo pequeño, que ellos trabajan muy bien la segunda jugada. Cuando te ganan todas las segundas jugadas, no puedes atacar. Esa ha sido la clave del partido", afirmó.



"Nos hemos equivocado un poco en ser tan verticales. El balón largo tenía que haber sido más diagonal para jugar dos contra uno con el lateral contrario. Tenemos que ser mas inteligentes jugando, la verdad", añadió. // EFE