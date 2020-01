Pasillo y duelo grande en el Bernabéu

Fútbol Español

Viernes 17| 11:32 am





El Real Madrid será recibido con pasillo por parte del Sevilla tras su conquista de la Supercopa de España, antes del partido que ambos protagonizarán en el inicio de la segunda vuelta de la liga en el estadio Santiago Bernabéu, al que regresan Julen Lopetegui y Sergio Reguilón, pero en el que no estarán ni el uruguayo Fede Valverde ni el mexicano Javier 'Chicharito' Hernández.



El equipo de Zinedine Zidane disfruta de su momento más dulce de las dos últimas temporadas. Ha vuelto a conquistar un título, tras un tiempo de sombras sin el técnico francés, y lo hizo con bajas de la talla de Eden Hazard, Karim Benzema o Gareth Bale. Los dos últimos tienen muchas posibilidades de regresar ante un Sevilla que comienza a ver el Bernabéu como un terreno maldito.



La conquista de la Supercopa de España deja a Zidane como gran vencedor. El técnico francés estuvo en entredicho tras perder en Mallorca en Liga, un partido que fue punto de inflexión y tras el que cambió todo. Encadena 16 partidos consecutivos sin salir derrotado y ha enchufado a todos sus jugadores para que los momentos de dificultad por las bajas no pasen factura.



Ante el Sevilla no estará un futbolista clave en el rearme madridista, el uruguayo Fede Valverde, expulsado en la final de la Supercopa por una acción que fue clave ante el Atlético de Madrid, al impedir un posible tanto de Álvaro Morata en la segunda parte de la prórroga y permitir el desenlace en penaltis. Su ausencia impedirá a Zidane mantener el sistema de cinco centrocampistas con el que innovó ante las bajas ofensivas con las que encaró el torneo.



El buen momento que atraviesa Isco Alarcón favorece que un sistema con cuatro centrocampistas tenga más opciones que un 1-4-3-3, aunque el regreso de Benzema y Bale arriba da mayor juego a Zidane. La principal duda que debe despejar el técnico madridista es la presencia de Sergio Ramos. Se dañó el tobillo derecho en la final de la Supercopa y se ha recuperado de un esguince con más rapidez de la esperada para jugar un partido siempre especial para él. Si no fuerza, sería Militao el elegido.



Con Eden Hazard y Marco Asensio apurando sus planes de recuperación para intentar regresar en febrero, Zidane cuenta con la mejor versión de Thibaut Courtois, que encadena tres jornadas ligueras sin encajar goles, y en el lateral izquierdo debe decidir si mantener a Ferland Mendy o volver a contar con Marcelo, quien pese a estar ya recuperado de su última lesión no contó con minutos en la Supercopa.



El Sevilla inicia la segunda vuelta con la clara vocación de consolidarse en los puestos de la Liga de Campeones que actualmente ocupa y que es uno de los objetivos marcados para el presente curso, aunque en el retorno al torneo tras el parón por la Supercopa de España se encuentra con este duro compromiso de medirse en el Santiago Bernabéu al mejor Real Madrid de la temporada.



El conjunto de Julen Lopetegui, técnico que vuelve a la casa donde ejerció como futbolista y la pasada campaña fugazmente como entrenador, acude a la cita con unas estadísticas muy buenas como visitante, pues es el mejor a domicilio tras concluir la primera vuelta con 20 puntos.



Otras estadísticas para este partido, no obstante, son nefastas y reflejan que no gana en el Bernabéu desde 2008 y que ha perdido en sus últimas doce comparecencias en el feudo madridista, dos de ellas en la Copa del Rey.



Los sevillistas han anunciado que le harán el pasillo al rival en la previa al presentarse el equipo de Zinedine Zidane como campeón de la Supercopa de España, y con este gesto le devolverá al Real Madrid el que sus jugadores le realizaron en la última jornada de la Liga 2005-06, en el Ramón Sánchez Pizjuán, después de que el equipo andaluz conquistara la primera de sus cinco Copas de la UEFA/Liga Europa ganadas entre 2006 y 2016.



En el plano deportivo, Lopetegui tiene dos importantes bajas, las del extremo argentino Lucas Ocampos, un referente en el ataque pero que debe cumplir sanción por acumulación de amonestaciones; y la del centrocampista Joan Jordán, quien sufrió un fuerte golpe en la cara en el partido de Copa del pasado domingo ante el Escobedo cántrabro.



Además, el lateral derecho Jesús Navas, que sí se entrenó este viernes, arrastra algunas molestias físicas durante la semana y el mismo sábado se evaluará si está en condiciones de jugar. Tampoco están las anunciadas bajas en este periodo de contrataciones del delantero israelí Munas Dabbur (Hoffenheim alemán) y el lateral derecho Alejandro Pozo (Mallorca), mientras que se está a la espera de hacer oficial la marcha del punta mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, que gestiona su vinculación con Los Ángeles Galaxy estadounidense, por lo que lleva dos días sin trabajar con el grupo.



Sí se entrenó este viernes por primera vez con sus compañeros el delantero marroquí Youssef En-Nesyri, fichado por el Sevilla al Leganés, con lo que está disponible para el técnico guipuzcoano, al igual que el lateral izquierdo Sergio Reguilón, cedido este curso por el Real Madrid pero sin cláusula que impida su alineación frente al equipo en el que se formó.



- Alineaciones probables:



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos o Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale y Benzema.



Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando Reges; Munir, Éver Banega, Óliver Torres, Nolito; y De Jong.



Árbitro: Martínez Munuera (colegio valenciano).



Estadio: Santiago Bernabéu.



Hora: 15.00 gmt



-----------------------------------------------------------------



Puestos: Real Madrid (2º; 40 puntos); Sevilla (4º; 35 puntos).



La clave: el momento de Courtois y la fortaleza defensiva del Real Madrid, equipo menos goleado de LaLiga, que solo ha permitido un gol en las cinco últimas jornadas.



El dato: el Sevilla no puntúa en el Bernabéu desde el 7 de diciembre de 2008. Solo marcó un gol en sus cuatro últimas visitas.



La frase:



Zidane: "Lopetegui es uno de la casa y la afición siempre recibe a su gente de buena manera"



Lopetegui: "Los protagonistas son los jugadores, no mi regreso"



El entorno: el madridismo dará un cálido recibimiento a su equipo tras la conquista de una Supercopa de España que se les dedicará en los prolegómenos del partido. EFE