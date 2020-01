Xavi Hernández admite que recibió una oferta del Barça

Hernández no quiso apresurase con el Barça / Foto: Cortesía

El entrenador del Al-Sadd catarí, el español Xavi Hernández, reconoció hoy jueves que la semana pasada recibió una oferta del FC Barcelona para reemplazar a Ernesto Valverve en el banquillo azulgrana, pero que la rechazó.



El exjugador del Barcelona dirigirá este viernes a su equipo en la final de la Copa de Catar, en la que Al-Sadd se medirá contra Al Duhail.



En la conferencia previa al partido, Xavi dijo: "Sí, recibí una oferta del Barcelona", que la ofrecieron el secretario técnico Éric Abidal y el director general Óscar Grau.



"No la acepté porque me pareció muy precipitada", añadió el exjugador del Barcelona, quien admitió que su sueño "sigue siendo entrenar un día al Barcelona", además de entender que todavía "es un poco pronto para mí entrenar el Barcelona".



La propuesta del Barcelona le descentró unos días en su equipo, pero Xavi aseguró: "Ahora ya estoy pensando en esta final".



Sobre la apuesta del Barcelona por Quique Setién como recambio de Ernesto Valverde, Xavi se mostró muy contento de la elección: "Setién me gusta como entrenador del Barcelona, su forma de trabajar. Espero que tenga éxitos". EFE