Comienza la era Setién en el Barça

La era de Quique Setién como entrenador del Barcelona comienza este domingo ante el Granada en el último partido de la primera jornada de la segunda vuelta de LaLiga Santander, que tendrá como plato estelar el encuentro Real Madrid-Sevilla.



Tras el parón por la disputa de la Supercopa recobra el pulso el torneo de la regularidad. El novedoso torneo disputado en Yeda (Arabia Saudí) coronó al Real Madrid y tuvo como efecto inesperado la salida de Ernesto Valverde del banquillo azulgrana, tras jugar 70 magníficos minutos en su semifinal pero acabar perdiendo ante el Atlético de Madrid.



El club que preside Josep María Bartomeu definitivamente se decantó por la opción de un 'cruyffista' reconocido como Setién, exentrenador entre otros equipos de Las Palmas y Betis, amante del juego combinativo. Un técnico de 'estilo Barça' y un admirador de Leo Messi.



Este encuentro será la primera oportunidad para ver si, pese al poco tiempo, el Barcelona muestra ya un cariz de juego y estilo distinto al de Valverde. La afición le recibirá ilusionada, no obstante.



No podrá contar con sanción con el centrocampista holandés Frenkie de Jong ni con el delantero uruguayo Luis Suárez, que estará de baja cuatro meses tras ser operado, para recibir a una de las revelaciones del campeonato, el recién ascendido Granada, uno de los líderes durante la primera vuelta que llegó a ganar incluso a los azulgrana en Los Cármenes.



Diego Martínez, técnico granadinista, también tiene sus ausencias de importantes, como la del centrocampista Ángel Montoro, sancionado y lesionado. Del resto de jugadores que continúan en la enfermería, los defensas Joaquín Marín 'Quini' y el colombiano Neyder Lozano, el media punta Fede Vico y el medio venezolano Yangel Herrera, tan solo este último parece con opciones de recuperarse para este compromiso.



Pese a ello, no renuncia a volver a dar la sorpresa el Granada, que nunca ha puntuado en el Camp Nou y que acumula cinco derrotas en sus cinco últimos partidos como visitante.



El sábado el Real Madrid podría situarse líder provisional si puntúa ante el Sevilla, cuarto clasificado a cinco puntos de la cabeza.



Con la moral al máximo tras la consecución de la Supercopa lo peor para el técnico francés Zinedine Zidane es el precio que tuvo que pagar. No podrá contar con su hombre revelación, uno de los mejores del campeonato, el joven uruguayo Fede Valverde, sancionado tras ser expulsado en la final de Yeda, y el tobillo derecho de Sergio Ramos es un quebradero de cabeza añadido.



Con el galo Karim Benzema en la enfermería junto a los Marco Asensio y Eden Hazard, también el serbio Luka Jovic, titular en ataque en Arabia Saudí, volvió 'tocado', así que Zidane, que podría recuperar al galés Gareth Bale, tendrá que esperar a la evolución de sus hombres para definir el once y quizá también el esquema después de haber empleado en Yeda un bloque con cinco centrocampistas.



El Sevilla es el mejor visitante de LaLiga. Esta campaña está dejándose puntos en el Ramón Sánchez Pizjuán. Acude con aire de rebelión a un feudo tradicionalmente adverso como el Santiago Bernabéu, donde no gana desde diciembre de 2008.



Es, además, el retorno de Julen Lopetegui, que está guiando un ilusionante nuevo proyecto del cuadro sevillista, que tendrá como baja más significativa al argentino Lucas Ocampos, sancionado, uno de los hombres clave en la faceta ofensiva y cuya aportación en defensa en apoyo de Jesús Navas es muy destacada.



La Supercopa confirmó la recuperación del Atlético de Madrid. Pese a la derrota en los penaltis ante el Real Madrid, la victoria contra el Barcelona y la labor en la final refuerzan su crédito ganado en el último tramo con sus tres victorias seguidas que le devuelven las esperanzas de luchar por el título.



Koke Resurrección y José María Giménez, que volvieron a lesionarse en la semifinal y en la final en Yeda, respectivamente, serán baja este sábado en Ipurúa ante un Eibar necesitado sobremanera de los puntos, por cuanto tiene la zona de descenso muy cerca.



Nunca ha perdido el Atlético en la máxima categoría en el terreno del conjunto de José Luis Mendilíbar, que tiene sancionado al defensa luso Paulo de Oliveira pero que puede volver a contar con el chileno Fabián Orellana tras cumplir tres partidos de suspensión. El argentino Esteban Burgos y Pedro Bigas se perfilan como los integrantes de una inédita pareja de centrales.



Real Sociedad y Valencia exponen su situación en la zona europea en los campos del Betis, que trata de reaccionar después de tres partidos sin vencer, y del Mallorca, que la pasada jornada cayó a la parte roja de la tabla.



Tras dos derrotas y ser eliminado de la Copa del Rey por el Badalona, el Getafe tendrá el siempre interesante derbi del sur de Madrid en Butarque ante el Leganés, que ha renacido con el mexicano Javier Aguirre en el banquillo, tanto que tiene la luz a tan solo punto.



El Athletic, octavo y que ha perdido algo de fuelle al enlazar una derrota y tres empates, no quiere descolgarse más de Europa, para lo que tratará de no volver a fallar en San Mamés. Recibirá a otro conjunto inmerso en la lucha por la salvación, el Celta, que abandonó por fin la zona de descenso gracias a un empate ante Osasuna.



El Villarreal persigue su cuarto triunfo seguido a costa del colista Espanyol, que pareció despertar en el estreno de Abelardo Fernández con el empate frente al Barcelona. El punto y el juego ante tan ilustre rival devolvió la ilusión a los pericos, pero ahora deben hacerlo bueno en La Cerámica.



Osasuna, sin el ecuatoriano Pervis Estupiñán, recibirá a un Valladolid que lleva siete jornadas sin ganar (cuatro empates y tres derrotas) y el Levante al Alavés también a la baja tras cinco partidos sin vencer.



- Programa de la 20ª jornada (GMT= -1 hora)



. Viernes:



21.00 Leganés-Getafe



. Sábado:



13.00 Levante-Alavés



16.00 Real Madrid-Sevilla



18.30 Osasuna-Valladolid



21.00 Eibar-Atlético de Madrid



. Domingo:



12.00 Mallorca-Valencia



14.00 Betis-Real Sociedad



16.00 Villarreal-Espanyol



18.30 Athletic-Celta



21.00 Barcelona-Granada



