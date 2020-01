Zidane: Valverde hizo bien; tenía que hacer esa falta

Fútbol Español

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, destacó la conquista del objetivo con el que llegaron a Arabia Saudita y elogió la acción de su jugador Fede Valverde sobre Álvaro Morata y que evitó una clara ocasión de gol.



"Lo ha hecho bien. Tenía que hacer esa falta. Fede se ha ganado el trofeo de mejor jugador del torneo", resumió. "Pero él sabe el primero que ese trofeo es un trofeo de todos, que dan todo en el campo. Merecido para él y para todos los que han jugado", destacó.



"Vinimos para conseguir este trofeo. Pero muy trabajada. Fue una gran final. Hay un rival que jugó muy bien y es un trofeo más. Hay que felicitar a todos los jugadores incluso los que no jugaron que estuvieron en los entrenamientos. Hasta el final creímos en la victoria", resumió el preparador francés del Real Madrid que reconoció que el choque contra el Atlético fue más difícil que el del Valencia de semifinales.



"Este partido fue más difícil. Sabíamos que había que sufrir. Para una muy buena final había que tener dos muy buenos equipos y eso lo vimos en el campo. Tuvimos muchas ocasiones de gol y ellos también", reconoció.



Zidane ensalzó a Thibaut Courtois y al preparador de porteros Roberto Vázquez. "El mérito es el suyo. Del partido y de la tanda de penaltis. Uno lo paró y otro el palo pero es él el que está en la portería. Prepara los penaltis con Roberto, no conmigo. Hemos trabajado hasta el final. Luchando contra un rival muy complicado".



El preparador francés situó la clave del éxito en el trabajo y la paciencia. "Lo que hemos tenido es mucho trabajo y mucha paciencia. Empezamos con dificultad pero hay que estar tranquilos. También ahora, quedan muchos partidos, muchas competiciones y esto acaba de empezar".



Zinedine Zidane no ve nada extraordinario en sí mismo para conseguir ganar las finales que disputa. "Me interesa darlo todo y creer en lo que hacemos. Cuando crees en lo que haces puedes lograr todo. Va en el ADN del club. Es un triunfo de toda la plantilla. Nos alegramos. Venimos hasta aquí para conseguirlo", añadió el técnico. EFE