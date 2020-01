El Barça es el gran dominador de la Supercopa

Fútbol Español

El acelerón competitivo proporcionado por el Barcelona en la última década, desde la edición del 2009, ha convertido al conjunto azulgrana en el gran dominador de la Supercopa de España, que desde el miércoles y en Yeda (Arabia Saudí por primera vez) pone en escena la trigésima sexta edición.



El Barcelona, defensor del título que ganó en el 2018 ante el Sevilla en Marruecos, en la primera ocasión en la que se disputó fuera de España, acumula dieciséis títulos, cinco más que el Real Madrid, que obtuvo su último trofeo en el 2017.



Los cuatro aspirantes al título en Yeda poseen en sus vitrinas la Supercopa, lograda en alguna ocasión. Al margen del Barcelona y el Real Madrid lejos están el Atlético Madrid, con cuatro, y el Valencia, con dos.



Las dos primeras fueron de los rojiblancos. Entonces no era la Supercopa concebida como tal, sin la Copa Presidente de la Federación Española. Permaneció tres años. Dos triunfos fueron para el Atlético Madrid, 1940 y 41 y otro para el Barcelona en 1945.



Se reanudó el torneo dos años más tarde, en 1947 bajo la denominación Eva Duarte. Tuvo siete ediciones con tres éxitos para el Barcelona, que consiguió el doblete en 1952 y 1953, uno para el Real Madrid, otro para el Valencia y otro para el Atlético Madrid.



Casi treinta años pasaron desde la última edición hasta la Supercopa actual, que regresó en 1982 a propuesta del entonces presidente del Barcelona José Luis Núñez, que planteó la puesta en marcha de este duelo entre el campeón de Liga y el campeón de la Copa del Rey así como la competición de la Copa de La Liga, que permaneció durante cuatro años. Desapareció en 1986.



la Supercopa tuvo continuidad. Tradición. El Real Madrid y el Barcelona mantuvieron su igualdad proporcionada por una presencia habitual tras ganar o Liga o Copa.



Sin embargo, el dominio azulgrana en los últimos años ha desequilibrado la balanza con claridad. En la década reciente, desde el 2009, el Barcelona ha conseguido seis trofeos.



Coincidió con la mejor época de su historia. La llegada al banquillo de Pep Guardiola (2008) y el absolutismo impuesto en el fútbol español. El conjunto barcelonista consiguió el trofeo en el 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018. El Real Madrid solo sumó dos, en el 2012 y en el 2017, ambas frente el cuadro azulgrana.



De hecho, nadie ha conseguido retener el trofeo, ganarlo de forma consecutiva desde ese trienio del Barcelona del 2009 al 2011.



El Atlético Madrid, por su parte, consiguió su último éxito en la Supercopa en el 2014 tras imponerse al Real Madrid.



Más lejanos son las copas conseguidas por el Valencia, que sumó el primero en 1949, entonces como Eva Duarte, y después en 1999, al vencer al Barcelona.



Historial de la Supercopa de España que esta semana disputa su trigésima sexta jornada en Yeda (Arabia Saudí).



- Denominada Copa Presidente Federación Española



1940: Atlético Madrid - RCD Español (10-4)



1941: Atlético Madrid - Valencia (4-0)



1945: Barcelona - Athletic (5-4)



- Denominada Eva Duarte



1947: Real Madrid - Valencia (3-1)



1948: Barcelona - Sevilla (1-0)



1949: Valencia - Barcelona (7-4)



1950: Athletic - Atlético Madrid (7-5)



1951: Atlético Madrid - Barcelona (2-0)



1952: Barcelona (campeón Liga y Copa)



1953: Barcelona (campeón Liga y Copa)



- Supercopa actual



1982: Real Sociedad - Real Madrid (0-1 y 4-0)



1983: Barcelona - Athletic (3-1 y 0-1)



1984: Athletic (campeón Liga y Copa)



1985: Atlético Madrid - Barcelona (3-1 y 0-1)



1986: No se disputó (.)



1987: No se disputó (.)



1988: Real Madrid - Barcelona (2-0 y 1-2)



1989: Real Madrid (ganador Liga y Copa)



1990: Real Madrid - Barcelona (1-0 y 4-1)



1991: Barcelona - Atlético (0-1 y 1-1)



1992: Barcelona - Atlético (3-1 y 1-2)



1993: Real Madrid - Barcelona (3-1 y 1-1)



1994: Barcelona - Zaragoza (0-2 y 4-5)



1995: Deportivo - Real Madrid (3-0 y 2-1)



1996: Barcelona - Atlético (5-2 y 1-3)



1997: Real Madrid - Barcelona (1-2 y 4-1)



1998: Mallorca - Barcelona (2-1 y 1-0)



1999: Valencia - Barcelona (1-0 y 3-3)



2000: Deportivo - Espanyol (0-0 y 2-0)



2001: Real Madrid - Zaragoza (1-1 y 3-0)



2002: Deportivo - Valencia (3-0 y 1-0)



2003: Real Madrid - Mallorca (2-1 y 3-0)



2004: Zaragoza - Valencia (1-0 y 1-3)



2005: Barcelona - Betis (0-3 y 1-2)



2006: Barcelona - Espanyol (0-1 y 3-0)



2007: Sevilla - Real Madrid (1-0 y 3-5)



2008: Real Madrid - Valencia (3-2 y 4-2)



2009: Barcelona - Athletic (1-2 y 3-0)



2010: Barcelona - Sevilla (3-1 y 4-0)



2011: Barcelona - Real Madrid (2-2 y 3-2)



2012: Real Madrid - Barcelona (3-2 y 2-1)



2013: Barcelona - Atlético (1-1 y 0-0)



2014: Atlético - Real Madrid (1-1 y 1-0)



2015: Athletic - Barcelona (4-0 y 1-1)



2016: Barcelona - Sevilla (0-2 y 3-0)



2017: Real Madrid - Barcelona (1-3 y 2-0)



2018: Barcelona - Sevilla (2-1)



(.): En 1986: El Real Madrid y el Zaragoza no llegaron a acuerdo de fechas



(.): En 1987: El Real Madrid y Real Sociedad no llegaron a acuerdo de fechas.



-- Palmarés



Barcelona: 16 (1948, 1952, 1953, 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018)



Real Madrid: 11 (1947, 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012 y 2017)



Atlético de Madrid 4 (1940, 1941, 1951 y 1985)



Athletic Club: 3 (1950, 1984 y 2015)



Deportivo La Coruña 3 (1995, 2000 y 2002)



Valencia: 2 (1949, 1999)



Sevilla 1 (2007)



Zaragoza 1 (2004)



RCD Mallorca 1 (1998)



Real Sociedad 1 (1982). EFE.