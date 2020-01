Villarreal remonta a la Real Sociedad

Fútbol Español

Domingo 5| 12:13 pm





El Villarreal remontó el gol en el primer tiempo de Willian José con sendos tantos de Manu Trigueros y Santi Cazorla, éste último con intervención decisiva y con suspense del VAR, para confirmar sus excelentes resultados en San Sebastián, donde sólo ha perdido tres veces desde 2003.



El equipo de Javier Calleja se la jugó con un fútbol muy arriesgado ante esta Real Sociedad, presionó desde arriba la salida del balón local y dejó muchos espacios en el medio campo, lo que estuvo cerca de costarle muy caro ya a los tres minutos de juego.



Un balón sacado desde el área local con precisión llegó a Odegaard, éste se la colocó a Mikel Oyarzabal para que encarara totalmente solo a Asenjo, pero el delantero internacional estuvo impreciso en la definición y el Villarreal evitó un gol que parecía inexorable.



El encuentro era de ida y vuelta, como habían anunciado en la previa ambos entrenadores, el conjunto castellonense no se amilanó ante uno de los dominadores de LaLiga y devolvió el golpe de forma inmediata con una combinación entre Quintillá y Chukwueze que el nigeriano no elevó al 0-1 por la afortunada aparición de Monreal.



La resistencia del equipo castellonense cedería a los veintiún minutos de juego, cuando en otra combinación fulgurante de los blanquiazules, Odegaard filtró un balón a Portu y el centro de éste lo remató con habilidad Willian José, el quinto que hace en ocho partidos al Villarreal.



Odegaard seguía en modo estrella y cada pérdida del Submarino amarillo tenía una dosis de riesgo notable para Sergio Asenjo, que vio como el noruego casi convierte en gol un potente disparo que rozó el poste, culminando una contra local al filo del descanso.



El marcador favorable a los guipuzcoanos no modificó el guión en la segunda mitad, la Real seguía con su iniciativa en busca del segundo y cada recuperación del Villarreal era sufrimiento asegurado para los locales.



Así se produjo el gol del empate, precedido de un claro penalti de Zubeldia a Chukwueze que convirtió en gol, engañando a Remiro, Manu Trigueros para comenzar un nuevo encuentro.



Siguieron las ocasiones para ambos equipos en el segundo período, un gol anulado al Villarreal por fuera de juego metió el miedo a la afición de Anoeta, que volvió a respirar con un disparo al larguero de Merino y a llorar con el gol de Cazorla.



El tanto del internacional español subiría después de mucho suspense, validado por el VAR cuando la Real se disponía a jugar su posesión tras lo que pareció un fuera de juego del jugador del Villarreal. La celebración, con mucho retraso, relanzó a los visitantes y noqueó a una Real que se fue del partido tras este jugada, de forma que los puntos se los quedó con toda justicia el equipo valenciano.



Ficha



1.-Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Zubeldia ( Le Normand, min. 61) , Llorente, Monreal; Guevara (Januzaj, min.75), Merino, Odegaard; Portu, Willian José (Isak, min. 70), Oyarzabal.



2.- Villarreal: Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Quintillá (Alberto Moreno, min. 60); Anguissa, Manu Trigueros, Iborra, Moi Gómez (Cazorla, min. 60); Chukwueze (Peña, min. 81), Gerard Moreno.



Árbitro: Sánchez Martínez (Murcia). Amonestó a Zubeldia, Zaldua, Guevara, Portu, Pau, Alberto Moreno y Albiol.



Goles: 1-0, min. 21: Willian José. 1-1, in. 57: Trigueros, de penalti. 1-2, min. 72: Cazorla



Incidencias: 31.538 aficionados se dieron cita en el Reale Arena en una fresca y soleada tarde en San Sebastián. Las consultas al VAR dilataron la segunda mitad siete minutos.- EFE