Courtois: Estamos listos para la Supercopa

Fútbol Español

Sábado 4| 3:32 pm





Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, destacó tras el inicio de 2020 con triunfo en Getafe (0-3) y una gran actuación, que están "listos" para encarar la Supercopa de España, que dijo disputan con "tres grandes equipos".



"Estamos listos para la Supercopa. Todos nos sentimos bien y la vamos a encarar sabiendo que es el primer título de la temporada que nos jugamos contra tres grandes equipos. Vienen buenos partidos y ojalá la ganemos", aseguró.



Courtois se marchó feliz del Coliseum Alfonso Pérez, donde por tercer partido consecutivo dejó su portería a cero. "Nos vamos con un 0-3 muy felices y en lo personal contento por ayudar al equipo como he podido hacer en la primera parte con tres buenas paradas".



De sus intervenciones destacó la primera, a un disparo duro desde la frontal de Arambarri. "La primera es el más difícil porque la pega muy fuerte de empeine y no veía bien la pelota al tener a Casemiro y Rafa delante. Es una reacción de reflejos".



"Las otras fueron importantes porque si no habría sido un empate al descanso y de esta forma pudimos ir más tranquilos", añadió en palabras a la tele del club.



Para Courtois era clave iniciar el año venciendo y cortando la racha de tres empates con la que el Real Madrid despidió el 2019. "Estamos muy contentos. Sólo en Valencia encajamos un gol. El trabajo defensivo y del portero está siendo muy bueno, ayuda a ganar partidos".



"En un campo complicado como es el del Getafe no encajar goles es importante. Había que ganar después del parón. No hay muchos equipos que vayan a ganar aquí fácil", sentenció. // EFE