Zidane: Hemos sido un equipo ante el Getafe

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió el gran partido del meta belga Thibaut Courtois en Getafe asegurando que fue "decisivo" y destacó la imagen de "equipo" que dejaron para conquistar el Coliseum Alfonso Pérez (0-3).



"Hemos sufrido la primera parte, Thibaut ha estado muy bien hoy también. Hemos sido un equipo que es lo importante en estos campos difíciles, ante un rival que nos apretó bien la primera parte, nos costó salir. Había que jugar directo y conseguimos un buen resultado como equipo. Juegue quien juegue lo bueno es que competimos todos", analizó.



Zidane dejó elogios hacía el belga Courtois: "Nos ha salvado en dos o tres ocasiones la primera parte, claramente ha sido decisivo. Es un jugador importante de nuestro equipo y lo está demostrando. No solo este partido, lo demuestra desde hace mucho tiempo. Estoy contento por su actuación".



El Real Madrid cerró su mala racha goleadora tras dos partidos sin marcar, firmando tres dianas. "Yo decía que tenemos que tener calma. Hay que seguir trabajando porque esto se trabaja y hay que estar muy serenos de cara al gol. A veces no entra la pelota pero tranquilidad. Hoy marcamos, dos goles de Rafa lo que significa que tenemos muchos recursos y los vamos a aprovechar", apuntó.



Antes de encarar una Supercopa de España en la que aseguró "no hay favoritos", Zidane pidió a sus jugadores que disfruten del triunfo en Getafe: "Hay que estar contentos y descansar".



"Hemos tenido partidos complicados fuera y conseguimos ganar como equipo, luchando. Sabíamos que iba a ser complicado, diferente porque nos ha costado salir con posesión de balón. Hay que aceptar de vez en cuando estos partidos, lo interpretamos muy bien", opinó.



Por último, destacó la importancia de Luka Modric, autor del tercer tanto, sin compartir que ya no es titular indiscutible.



"No comparto lo que se dijo de Luka porque es un jugador importantísimo, como está demostrando. Ha hecho un gran partido. Modric es Modric, sabemos lo que puede aportar. Me alegro por su gol y por el sprint que hizo con Valverde en el minuto 90. Significa que está muy bien", consideró. EFE