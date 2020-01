Gómez da los puntos al Valencia en un duelo igualado

Fútbol Español

Sábado 4| 11:55 am





Un gol del atacante uruguayo Maxi Gómez dio los tres puntos al Valencia ante el Eibar en Mestalla tras un disputado encuentro en el que los valencianistas fueron mejores en el primer tiempo y los visitantes se hicieron acreedores al empate en el segundo periodo.



La presión alta del Eibar en el inicio del partido hizo sentirse incómodo al Valencia ya que impedía salir con el balón jugado a los locales, si bien la primera ocasión clara de gol fue para el equipo de Albert Celades aunque el disparo ajustado de Ferran Torres salió pegado al palo, aunque Inui respondió por el Eibar poco después con una jugada similar.



A los 13 minutos de partido el VAR hizo acto de presencia para ratificar un gol anulado a Maxi Gómez por fuera de juego después de que el Valencia hubiese logrado sacudirse la presión del Eibar, aunque cuando perdía el balón el equipo de Mendilibar seguía con el mismo guión inicial.



El Eibar empezó a sufrir mucho con los balones aéreos ya que los locales ganaban casi todos tanto en defensa como en ataque y uno de ellos un remate de cabeza de Rodrigo se marchó por encima del larguero por poco.



Con el Valencia más entonado, el Valencia perdonó una excelente ocasión a los 25 minutos de partido. El uruguayo Maxi Gómez se plantó delante de Dmitrovic ligeramente escorado, intentó el pase para Rodrigo, pero el delantero no llegó por centímetros.



Pero la insistencia del charrúa tuvo premio muy poco después. En un precisa jugada de tiralíneas, un centro de Wass desde el lateral del área fue culminado con un cabezazo del nueve uruguayo ante e que nada pudo hacer el meta visitante.



El gol espoleó al Valencia durante los diez minutos posteriores al tanto ante un Eibar que intentaba inquietar a su rival con balones largos y que despertó ofensivamente en la recta final de este periodo.



Así, tras una acción en la que Enrich no aprovechó una mala salida de Jaume Domenech, el guardameta valenciano sacó una gran mano para evitar el gol de Pedro León desde la frontal del área en un momento del partido en el que el juego se había nivelado.



El segundo tiempo se abrió con ambos equipos muy imprecisos, especialmente cuando se acercaban al área rival, aunque el Eibar, acuciado por el marcador, era el más buscaba el marco contrario ante un Valencia al que le duraba poco la posesión.



Bigas estrelló el balón en el larguero tras una mala salida de Jaume Doménech minutos el Valencia fallase el segundo tanto, primero en una ocasión de Ferran y un minuto más tarde en una acción entre Rodrigo y Maxi en la que el uruguayo no llegó por muy poco.



Conforme avanzaba el segundo tiempo el Eibar fue capaz de hacerse con el control del juego y logró avanzar unos metros en busca de encerrar a los locales en su campo.



En los mejores momentos del Eibar, Doménech salvaba el tanto del empate primero en el minuto 77 con otra providencial acción tras un gran cabezazo de Charles y de nuevo en el 80 con otra buena mano a un disparo de Pedro León.



En su ofensiva, el Eibar perdonaba ahora al Valencia, al que le costaba acercarse en la recta final a la meta de Dmitrovic, si bien los locales se llevaron el partido aunque con sufrimiento en los minutos finales pese a la expulsión en la recta final de Oliveira.



Ficha técnica:



1 - Valencia: Jaume Doménech, Wass, Diakhaby, Paulista, Gayá, Parejo, Coquelin (Cheryshev, m.89), Ferran, Soler, Rodrigo (Kondogbia, m.83) y Maxi Gómez (Gameiro, m.71).



0 - Eibar: Dmitrovic, Tejero, Oliveira, Bigas, Cote, Pedro León, Sergio Álvarez (Atienza, m.65), Expósito, Inui (De Blasis, m.71), Charles (Quique, m.82) y Sergi Enrich.



Goles:



1-0, m.27: Maxi Gómez.



Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité canario). Mostró tarjeta amarilla al local Wass (m.77) y al visitante Charles (m.62). Expulsó a Oliveira (m.90) por doble tarjeta amarilla.



Incidencias: partido de la decimonovena jornada de LaLiga Santander disputado en Mestalla ante 39.702 espectadores. EFE