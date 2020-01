Deyna Castellanos jugará con el Atlético de Madrid

Fútbol Español

Jueves 2| 3:02 pm





Redacción Meridiano

Se acabó la espera. Deyna Castellanos tenía al país en ascuas con respecto a donde jugaría tras acabar su etapa estudiantil en la Universidad Estatal de Florida y aunque ya se conocía la pista de que sería en Madrid, fue ahora que se hizo oficial que militará en las filas del Atlético de Madrid Femenino.

A pesar de que todo apuntaba a que era el CD Tacón (pronto será el Real Madrid Femenino) el que se llevaba a la maracayera, al final ha sido el conjunto rojiblanco el que consiguió fichar hasta el 2022 a la delantera criolla.

El equipo colchonero hizo oficial el anunció por todo lo alto mediante sus redes sociales y le dio así la bienvenida a la futbolista venezolana a la que catalogan como “una de las jugadoras con mayor proyección del mundo”.

Castellanos cuenta con una experiencia más que probada en el fútbol de élite al competir con la selección de Venezuela desde los 15 años. Además cuenta con un palmarés envidiable de dos campeonatos Sudamericanos (2013 y 2016), Bota de Oro en el Mundial FIFA Sub 17 (2014), premio FIFA a la mejor jugadora Sub 15 (2015), campeona de la conferencia (2016 y 2018), Bota de Bronce en el Mundial FIFA Sub 17 (2016), finalista premio FIFA The Best (2017), finalista premio FIFA Puskas (2017) y campeona nacional NCAA (2018).

Tal como explica el equipo de la capital española en su web, Deyna puede actuar tanto de delantera centro como de segunda punta, pero lo más importante es la entrega y el compromiso que aportará la maracayera a la que ahora será su nueva casa.