El Valencia negocia para renovar a Garay

El entrenador del Valencia, Albert Celades, confirmó que el club y el agente del central argentino Ezequiel Garay han retomado las negociaciones para la renovación del contrato que les ha unido las últimas cuatro campañas y que acaba en el mes de junio.

“Están en conversaciones para esa renovación, esa es la situación actual”, explicó el técnico en una rueda de prensa, en la que se mostró esperanzado porque la negociación “pueda llegar a buen fin”.

“Ojalá que se hubiera solucionado antes pero ahora que todo se solucione rápido pero sobre todo bien, que el jugador se sienta valorado y querido y el club sienta que es un jugador importante”, explicó.

El entrenador catalán admitió que se trata de un “momento de incertidumbre” para el jugador pero recordó que para el veterano defensa “no es la primera vez” que tiene que afrontar una situación así “y creemos que el rendimiento va a seguir siendo notable, como hasta ahora”.

Respecto a la ventana invernal del mercado de fichajes, no quiso valorar posibles incorporaciones y en cambio sí admitió cierta preocupación si llegara alguna oferta mareante a sus jugadores más importantes.

“Claro que me preocuparía porque esas cosas no las puedes controlar. Estamos contentos con lo que tenemos y ojalá que podemos seguir. Si pasara, habría que sentarse con todas las partes y ver lo que opinan”, apuntó.

Respecto a los fichajes dijo que “la realidad es la que tenemos y todo este mes habrá rumores y noticias pero la realidad es que somos los que somos y ya veremos cuando acabe el mercado”.

“Estoy muy contento con la plantilla, tengo mucho respeto por los jugadores que están y la realidad es la que tenemos, ya veremos qué pasa al final con la ventana de mercado”, apuntó el técnico.

Celades no quiso hablar del posible interés en Joao Cancelo y también negó que piense que el también portugués Thierry Correia no tenga nivel para el Valencia. “Nunca lo he dicho, no ha jugado tanto como le gustaría porque hemos pensado que otro lo podía hacer mejor pero tenemos muy buena opinión”, explicó./ EFE