Dinarte Pita: No descarto regresar a Venezuela

El joven defensor venezolano, que hace vida en el Club Deportivo Colonia Moscardó, Dinarte Pita, aseguró mediante una exclusiva para Meridiano Web, que no descarta la posibilidad de volver a Venezuela en cualquier momento para seguir creciendo como jugador profesional.

“En el fútbol cuando se te presentan las oportunidades tienes que tomarlas, es como un tren, que pasa y no vuelve, estoy preparado y con muchas ganas de que llegue esa oportunidad y espero poder tener pronto la oportunidad nuevamente de jugar en Primera División, como lo he logrado en mi país y no descarto en cualquier momento volver a mi país para seguir creciendo o para que sirva de vitrina y dar el paso de jugar en otros países del continente”, dijo en referencia a su próximo reto como futbolista.

Pita, quien se dio a conocer de gran forma en el Deportivo Petare FC y Atlético Venezuela entre 2015 y 2016, dio un paso al viejo continente y desde allí ha pasado por clubes como Albacete Balompié y el CD Lugo.

"Esta etapa en España ha sido de crecimiento tanto profesional como personal, había cosas que nunca me imaginé que iba a poder llegar a hacer si no salía de mi casa en Venezuela, ahora me siento cómodo y con mucha más experiencia para afrontar cualquier salto que pueda dar en mi carrera”, acotó.

Actualmente, el defensor es uno de los jugadores con más minutos en la plantilla del Moscardó y vive un momento muy positivo en su carrera. En 2019 fue de aprendizaje y mucho trabajo para el venezolano de 22 años y hoy en día ve los frutos de sus sacrificios en el exterior.

“Ya es mi tercer año y podría decir que ha sido un comienzo muy bueno con el Albacete Balompié, ahora mismo ya me siento mucho más asentado al fútbol español y he conseguido la continuidad que esperaba desde que llegue, por eso me siento muy contento ahora mismo”, finalizó de manera muy emotiva.