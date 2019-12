Real Madrid denuncia que no le cobraron dos penales

Fútbol Español

Miércoles 18| 7:24 pm





El Real Madrid lamentó el arbitraje realizado en el clásico por el colegiado Alejandro Hernández Hernández y que no interviniese el VAR en dos acciones de Raphael Varane por las que reclamó penalti, y asegura en su web que "ni el árbitro ni el VAR" lo vieron.



"El francés sufrió un plantillazo de Lenglet y dos minutos después fue agarrado de la camiseta por Rakitic", denuncia el conjunto madridista en una información publicada en su web hora y media después de la crónica.



"Raphael Varane estuvo en el centro de las dos acciones más polémicas del Clásico en el Camp Nou. El jugador francés sufrió dos penaltis en la primera parte que Hernández Hernández no castigó. En el minuto 17, el madridista subió a rematar un córner y en la jugada posterior recibió un plantillazo en el muslo derecho por parte de Lenglet dentro del área, que no vieron ni el colegiado ni el VAR (donde estaba De Burgos Bengoetxea)", relata.



"Dos minutos después, en otro saque de esquina, el central fue agarrado de la camiseta por Rakitic y acabó derribado dentro del área. Pero nuevamente, ni el árbitro ni el VAR decidieron señalar la pena máxima", añade, cerrando una noticia en la que muestra su queja por el arbitraje del clásico. EFE