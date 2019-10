Valverde pide jugar el Clásico en el Camp Nou

Fútbol Español

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, defendió este jueves que el 'Clasico' del próximo 26 de octubre se dispute en el Camp Nou, como está previsto, y no se traslade a Madrid por el clima de violencia que se respira en Cataluña tras hacerse pública la sentencia sobre el proceso independentista.



"Se planteó cambiar el orden y jugar primero en el Bernabéu, pero no lo acabamos de ver. Tenemos que viajar hoy a Eibar, viajar el miércoles a Praga y regresar. Y tener que volver a viajar otra vez... Es cuestión de respetar el calendario y a los aficionados, y lo normal es jugar en nuestro campo", argumentó en rueda de prensa.



En cualquier caso, Valverde considera "precipitado" hablar del 'Clásico' cuando todavía quedan nueve días para que se dispute el encuentro. "El año pasado, estuvimos muchas semanas hablando del partido de Miami y al final no se jugó. Así que es mejor esperar", apuntó.



Además, el entrenador del Barcelona ve el duelo contra el Real Madrid como "una oportunidad" para volver a la normalidad. "Es una oportunidad para mucha gente de aquí, para nuestros aficionados, para los agentes de la seguridad. Todo el mundo está pendiente de si las imágenes de esta semana se van a trasladar a ese partido. Es una ocasión para demostrar que ese partido se puede disputar, dentro de las normas de civismo. Y eliminar a todos los agoreros que aventuran que no se va a jugar".



En este sentido, recordó que el Barça ya jugó en el Camp Nou el 1 de octubre de 2017 (a puerta cerrada contra el Las Palmas), el día que se celebró el referéndum soberanista: "Y, una semana después, lo hicimos en el Wanda contra el Atlético Madrid y, aunque se preveía un partido dramático, fue un gran partido en el que la gente pudo expresar sus ideas en el campo sin problema, como ocurre aquí".



Por eso, Ernesto Valverde se mostró convencido de que, si el Barcelona disputa el 'Clasico' como local, "el partido se va a celebrar sin ningún problema" y la afición culé "va a responder".



En este sentido, el preparador extremeño afirmó que "los disturbios de estos últimos días se han salido de lo habitual y no se corresponde con lo que ha sido Cataluña en los últimos años".



Valverde, que se crió en el País Vasco y vivió allí durante varias etapas, no ve similitudes entre lo que sucedió en Euskadi y lo que ocurre ahora en el territorio catalán.



"No creo que ambas situaciones sean comparables", zanjó el técnico del conjunto azulgrana, quien pidió que los políticos "hagan su trabajo" y que "se den pasos" para que "haya entendimiento". EFE