En Argentina quieren que el Clásico se juegue allí

Fútbol Español

Miércoles 16| 4:02 pm





Los argentinos sueñan con que se juegue en su país el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, que está en duda para disputarse en el Camp Nou el 26 de octubre por incidentes y manifestaciones en 'La Ciudad Condal', aunque reconocen que es improbable.



Olé, el diario deportivo más importante de Argentina, pidió a través de su cuenta de Twitter que el clásico del fútbol español se juegue en Argentina como "devolución de favores" por el River Plate-Boca Juniors de la final de la Copa Libertadores de 2018 que se disputó en el Santiago Bernabéu.



El tuit sumó en las primeras 8 horas 13.500 "me gusta" y fue compartido 3.300 veces.



"Yo la verdad que veo muy poco probable que se juegue acá, principalmente porque no podemos dar las garantías de seguridad. Ya está más que claro con lo que pasó el año pasado en la final de la Libertadores", dijo a Efe Quinto Deforonda, de 20 años, en el barrio porteño de Puerto Madero.



Para él, el partido se va a jugar en el Camp Nou o en el Bernabéu.



"Me parecería bastante grave que semejante partido salga de España, pero también veo como una posibilidad que se pueda jugar en Estados Unidos", añadió.



Sin embargo, aseguró que "como amante del fútbol" a "cualquier argentino le encantaría que un partido de semejante trascendencia se juegue acá".



Damián Ojeda, de 21 años, tampoco cree que "sea posible" que Argentina organice el clásico por "temas de seguridad".



"Ya tenemos el antecedente del Boca-River que no se pudo jugar acá y no creo que los españoles estén dispuestos a jugar acá", aseguró a Efe.



Pero al igual que Deforonda, dijo que le encantaría que eso ocurriese porque "es el partido más importante del planeta hoy en día".



Daniel Mohamed, de 37 años, ve "imposible" que el Barcelona-Real Madrid se disputé en Argentina.



"Es imposible por la economía, como está el país, y encima vienen las elecciones y el clásico de Argentina: River-Boca", afirmó a Efe.



"Estaría muy bueno que vengan acá a jugar como hicieron River y Boca allá en Madrid, pero no lo veo posible", concluyó. EFE