Fekir espera hacer una gran temporada con el Real Betis

El centrocampista francés Nabil Fekir, contratado por el Real Betis procedente del Olympique Lyon galo, confió este martes en ayudar a su nuevo equipo a hacer una gran temporada para que la siguiente pueda jugar un torneo europeo, lo que no consiguió para ésta.



Fekir, que fue presentado esta tarde en un acto con presencia de aficionados en la ciudad deportiva verdiblanca, quiso agradecer a los dirigente del club "el esfuerzo" efectuado para que estuviera en esta entidad.



El centrocampista, comprometido con el Betis hasta 2023, club que pagará por él 19,75 millones de euros más incentivos por un montante máximo de 10 millones, resaltó que "la negociación no fue fácil" pero que "las buenas personas" que están en la entidad hispalense "lo consiguieron".



El campeón de mundo con Francia en el pasado Mundial de Rusia 2018, tras el acto con los aficionados, atendió a los periodistas también en la ciudad deportiva y desveló que tuvo contactos con el Sevilla FC, club que se interesó por sus servicios, aunque puntualizó que "ya estaba todo avanzado con el Betis" y que quiso "mantener" su palabra.



Fekir aspira a aportar su "experiencia y la técnica" en un fútbol "español que es diferente al francés", e insistió en dar "lo máximo".



El nuevo centrocampista bético, internacional absoluto en 21 ocasiones y que el pasado 18 de julio cumplió 26 años, subrayó que afronta "un gran cambio después de ocho años en el Lyon, pero es el momento de probarse en otro Liga y en otro equipo".



Junto a Fekir llega al Betis su hermano pequeño Yassin (22 años), quien se ha comprometido por cuatro temporadas en principio para jugar en el filial.



Al respecto dijo que fue una operación que "salió naturalmente, no era premeditado" y que espera que se vean juntos el futuro "en el primer equipo".



El francés de origen argelino, tras atender a la prensa, se trasladó al estadio Benito Villamarín para posar sobre el césped con la camiseta bética en un acto abierto al público, al igual que el posterior entrenamiento que el técnico Joan Francesc Ferrer 'Rubi' dirige con su plantilla.



Fekir se incorporó a la pretemporada hace un par de semanas y ya jugó en la gira de México y también el pasado domingo en Casablanca (Marruecos) ante el Roja local.



La siguiente oportunidad de acumular minutos en partidos amistosos será este miércoles en el mismo Villamarín ante la UD Las Palmas (21.30 horas).



En esta cita ambos equipos homenajean al veterano delantero Rubén Castro, ahora en el canario y que dejó el Betis como el jugador más goleador de su historia en partidos oficiales. // EFE