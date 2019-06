Juanfran: A Griezmann hay que respetarle y darle las gracias

Fútbol Español

Lunes 3| 7:43 am





Juanfran Torres, que abandonará el Atlético de Madrid después de ocho años y medio, destacó que el francés Antoine Griezmann, con el que ha compartido equipo las últimas cinco temporadas, "lo ha dado todo" por el conjunto rojiblanco, al tiempo que señaló que "hay que respetarle y darle las gracias".



"Antoine era un poco líder silencioso. Él era más líder del campo. Su forma de ser y su personalidad, que yo le quiero mucho, es más de demostrar en el campo que de hablar fuera o en el vestuario. 'A mí pasármela y voy a hacer lo mejor posible para ganar el partido'. Ése es el Antoine que creo que el Atlético de Madrid y sus aficionados tienen que reconocer", expresó a la Agencia EFE.



El internacional francés anunció el pasado 14 de mayo su intención de marcharse del club rojiblanco este verano haciendo efectiva la cláusula de rescisión, en torno a unos 125 millones de euros, a partir del 1 de julio.



"Está claro que el aficionado del Atlético no va a sentir lo mismo por Godín que por Antoine, pero que ha dado todo por el Atlético de Madrid los cinco años que ha estado es innegable. Yo pienso que hay que agradecérselo", explicó Juanfran.



"Hay que valorar lo que ha dado por el Atlético de Madrid. Y lo ha dado todo. Le estoy muy agradecido. Ahora ha tomado otro camino. Hay que respetarle y darle las gracias", añadió.



"Eso también nos dignifica a nosotros como club. No podemos cada vez que se marcha un jugador importante atacarle, decirle que ya no es del Atlético de Madrid. Tenemos que estar por encima de todo eso y creo que estos años lo estamos consiguiendo a nivel de club. Eso es algo que nos dignifica", resumió. EFE