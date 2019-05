Ronald Koeman no descarta entrenar al Barcelona

Fútbol Español

Martes 28





El seleccionador de Holanda, Ronald Koeman, no descartó este martes la posibilidad de entrenar al Fútbol Club Barcelona la próxima temporada, después de que diversas informaciones hayan puesto en duda la continuidad de Ernesto Valverde al frente del equipo catalán.



Koeman fue preguntado en rueda de prensa si podía desmentir su candidatura como eventual técnico blaugrana, a lo que respondió: "Eso sería lo fácil, pero no lo voy a hacer".



El técnico se negó a continuar hablando del asunto, y argumentó la importancia del papel de Holanda en la fase final de Liga de las Naciones, que se juega la próxima semana en Portugal. "Creo que esto (la rueda de prensa) va sobre el equipo nacional y me gustaría dejarlo así", concluyó de forma tajante.



El futuro de Ernesto Valverde está en entredicho después de la eliminación en la Liga de Campeones, la segunda en dos años después de llevar una ventaja clara en el partido de ida, y la derrota en la final de la Copa del Rey, este último sábado ante el valencia.



Fuentes del club azulgrana aseguraron este martes a EFE que no se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de Ernesto Valverde, y que en todo caso la misma no se anunciará de manera "inminente".



Koeman jugó cinco temporadas en el Barcelona, donde ganó una Copa de Europa, cuatro Ligas y una Copa del Rey. // EFE