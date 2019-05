Valverde: Los técnicos siempre estamos dispuestos a dar vuelta a las cosas

Fútbol Español

Sábado 25| 8:15 pm





El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró con capacidad para continuar al frente del conjunto azulgrana a pesar de los dos últimos contratiempos padecidos en la Liga de Campeones contra el Liverpool y en la final de la Copa del Rey frente el Valencia.



"Los entrenadores estamos siempre dispuestas a dar la vuelta a las cosas. Si me dan a elegir entre caer en la final o en cuartos como en la Copa, elijo perder en la final.. o si me dan a elegir entre perder en semifinales o en cuartos o la fase de grupos como en la Liga de Campeones, elijo en semifinales", destacó en Televisión Española.



Respecto a la derrota en Anfield, Valverde dijo que es distinta a la de la final de la Copa del Rey de este sábado.



"Los partidos son distintos. No tiene nada que ver. Hace un mes celebrábamos el título de Liga y la posibilidad de otros dos más, una expectativa alta. Hemos llegado aquí, pero no hemos concretado la expectativa", indicó.



Sobre el partido contra el Valencia, reconoció la efectividad del rival: "Ellos tienen un gran contraataque y han estado efectivos. Tuvieron otra que salvó Piqué. Pero hemos jugado en su campo. Llegamos fácil a las inmediaciones de su área, pero nos ha faltado chispa para culminar las jugadas. Nos hemos volcado cuando sus dos goles. Hemos logrado el gol que nos metía en el partido, pero luego no hemos podido empatar".



"Siempre nos ponemos en la piel del ganador y esta vez nos ha tocado perder. Uno gana y otro pierde", destacó. // EFE