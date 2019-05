Sergio Ramos estaría pensando salir del Real Madrid

Fútbol Español

Viernes 24| 9:36 am





Redacción Meridiano

Se podría pensar que las cosas en el Real Madrid no podían estar más convulsas, ahora se demuestra que si se puede. Sergio Ramos, capitán y emblema actual del conjunto blanco, estaría planteándose salir del equipo en este mercado de fichajes debido a algunas situaciones que han ocurrido en los últimos meses.

Tal como comentó el programa televisivo español "El Chiringuito", el central estaría descontento con el club tras la discusión que tuvo con Florentino Pérez luego de que el Madrid fuera eliminado de la Champions League a manos del Ajax, el pasado 5 de marzo.

Varios medios reseñaron la bronca que armó el mandatario blanco a los jugadores merengues tras su salida de Champions y en ella les recriminó la poca actitud y su dejadez en un partido tan importante para el club. El camero, que no estuvo en el encuentro por acumulación de amarillas, defendió a sus compañeros y Pérez lo acusó de su desatino por forzar la amarilla y por haber tomado varios días libres, a lo que el defensor le contestó: “Lo he dado todo y me he partido la cara por este escudo y por ti, pero si quieres echarme me pagas y me voy”.

Desde ese momento y aunque las cosas parecieron volver a su cauce, la relación entre el presidente y el jugador se rompió completamente. Además, los constantes reproches que ha recibido por la mala temporada general del equipo, los murmullos de que se ha tomado más días para recuperarse de su lesión (más de un mes lesionado en el sóleo izquierdo) y de que está más concentrado en su boda (el 15 de julio) que de ayudar a sus compañeros, tampoco le han gustado.

Posibles destinos

El de Camas es considerado uno de los mejores defensores del mundo y novias no le faltarán. De hecho, en España ya especulan con que Manchester United, al que estuvo a punto de salir en el 2015, PSG, Juventus y Liverpool podrían comenzar a pujar por llevarse a un Ramos que se encuentra disgustado y que siente que su estancia en el equipo merengue ha sufrido un gran desgaste esta campaña.

Aunque en un principio no se cuenta con la salida de un jugador tan importante para el club, los dirigentes del Madrid estarían preparados y buscando alternativas por si se va; mientras que el entorno del futbolista ya estaría escuchando importantes ofertas.

Ambas partes, tanto club como jugador, ya se habrían reunido y hablado de frente de la situación; sin embargo, pronto seguirán las reuniones para lograr que los dos salgan beneficiados. Ramos tiene contrato hasta 2021 y en los planes de Zidane es un fijo; no obstante, si el descontento continúa y una buena oferta llega, el futuro de capitán merengue podría estar bien lejos de Madrid.