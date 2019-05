Ter Stegen fue descartado para la final de Copa del Rey

Redacción Meridiano

La institución del FC Barcelona informó que no contarán con el cancerbero Marc-André Ter Stegen para la final de la Copa del Rey ante Valencia CF, tras no recuperarse de un malestar en su rodilla derecha.

Por medio de las redes sociales del cuadro culé, se dio a conocer la noticia de que el golero alemán será descartado para el compromiso ante los murciélagos que se celebrará este sábado 25 de mayo en el Benito Villamarín.

Ter Stegen continuará recibiendo tratamiento durante las próximas semanas, por lo que Ernesto Valverde tendrá que contar con su portero suplente Jasper Cillessen para buscar el último título de la campaña y sellar así el doblete (Liga y Copa).

