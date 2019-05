Reguilón: "Tengo en mente seguir"

Fútbol Español

Sergio Reguilón aseguró que por su cabeza solo pasa "seguir" en el Real Madrid, aunque reconoció que "en el futuro nadie sabe lo que va a pasar", consciente de que es uno de los jugadores de la plantilla blanca cuya continuidad está pendiente de los movimientos de la directiva en el mercado de fichajes.



Reguilón cierra su primera temporada en el primer equipo del Real Madrid con el contraste de lo personal con lo colectivo. Feliz por su rendimiento pero aceptando la crítica por la mala temporada de la plantilla. En una entrevista con EFE muestra que su cabeza solo está en continuar. Se aferra al contrato firmado, al sueño de su vida y solo se marchará si se lo pide el club. Mientras espera la llamada es positivo con lo que está por venir.



Pregunta: En lo personal, ¿qué balance hace de su primera temporada en el primer equipo del Real Madrid?



Respuesta: Muy contento con mi temporada, muy ilusionado por los partidos que he jugado, motivadísimo por la oportunidad que me han dado de mostrarme al mundo en el mejor equipo y, la verdad, que en lo personal contento pero en lo que va implícito al equipo, al final los resultados han sido negativos y eso no me ayuda a completar la felicidad al cien por cien.



P: Es el momento de hacer balance a final de temporada. ¿Qué le ha pasado al Real Madrid para no pelear por títulos grandes?



R: No sé que ha fallado pero es cierto que en muchos partidos no hemos dado el nivel que todos esperábamos. Hay que aprender de los errores, corregirlos y esperemos que el año que viene no se vuelve a producir lo de este ni mucho menos. Sabemos que hemos fallado a la afición esta temporada y esperemos que esto cambie.



P: La afición ha silbado a determinados jugadores pero ha tenido mucha paciencia.



R: Sí, el aficionado paga su entrada, es libre de opinar y en ciertos momentos no estaba conforme y lo ha demostrado en el campo. Nosotros somos profesionales y nos intentamos evadir de los pitos pero sabemos que cuando nos aplauden lo agradecemos y si nos pitan es por algo. Tenemos que recapacitar, saber en lo qué hemos fallado que ha provocado que la gente nos pite y corregir cosas.



P: En su demarcación se ha visto al Marcelo más irregular, lo que le ha permitido tener oportunidades, ¿cómo ve esta competencia de cara al futuro?



R: Marcelo es un símbolo del madridismo, ha sido el mejor lateral izquierdo del mundo y por supuesto que está entre los mejores laterales del mundo. Compartir el día a día, aprender de él, es una pasada. En el futuro nadie sabe lo que va a pasar. Nadie es nadie. Yo estoy muy contento por el presente y por lo que va a venir.



P: Se habla del interés en laterales izquierdos, ¿qué conversación ha tenido con Zidane para tener algo en mente de cara a dentro de un mes?



R: Yo tengo en mente seguir con el Real Madrid todo lo posible, tengo un contrato en vigor, me quedan muchos años por delante, vamos a ver qué pasa pero creo que va a ser positivo.



P: Algunos jugadores se tuvieron que marchar para volver y triunfar, el caso más recurrente es Carvajal, ¿se le pasa por la cabeza o la puerta está cerrada?



R: Es cierto que en el fútbol nunca sabes lo que va a pasar, un días estás arriba y otro abajo, pero yo estoy tranquilo con mi situación, con el club y con todos. Creo que va a ir todo muy bien.



P: Keylor Navas se despidió de la afición sobre el césped, ¿ha habido alguna despedida interna?



R: El día del Betis fue el día de despedidas porque ya se acababa el año, lo que no sé es si alguno sabía algo y se despedía para siempre o para dentro de mes y medio. Yo me despedí de todos normal y a nadie le vi decir que se marchaba ya. No sé que pasará.



P: Mostró descaro cuando jugó, pero llegó Zidane y se le acabaron las oportunidades. ¿Qué ocurrió?, ¿qué mensaje le transmitió?



R: Zidane es el entrenador del Real Madrid, tiene que tomar sus decisiones y cuando vino tomó las oportunas que creyó para mejorar el equipo. Yo las asumí, entrené como un profesional para rendir al máximo en los partidos que me ha dado y al final ha sido igual que Julen o Solari que tomaron sus decisiones y hay que respetarlas.



P: ¿Qué ha aprendido este año?



R: Aprender en el Real Madrid se aprenden muchísimas cosas, entrenar cada día con estos grandes jugadores te hace ser mejor persona y jugador. Es cierto que hay mucha presión, que hay que saber manejar muchas cosas, pero me he tomado mi primer año como aprendizaje y ha sido muy satisfactorio porque he cogido cosas que no pensaba que iba a coger.



P: ¿Qué se puede prometer para el próximo año?



R: Pelear por todo desde el principio al final porque el Real Madrid tiene una exigencia muy alta y lo saben todos los aficionados, por eso este año ha sido tan malo que no hemos ganado nada más que el Mundial de Clubes. Hay que ganar más títulos en este club para que te lo reconozcan.



P: Es un fin de ciclo, a jugadores como Bale, ¿hay que agradecerle más por lo que ha dado?



R: No sé si se va a marchar o a quedarse, pero hay que agradecer a todos los que han pasado por el club su entrega y compromiso con la entidad. Yo no hablo de fin de ciclo si no de una oportunidad nueva para mejorar el año que viene. EFE