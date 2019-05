Sevilla dejó al Athletic sin su boleto a Europa League

Fútbol Español

El Sevilla, gracias a su victoria por 2-0, aseguró la sexta plaza en la tabla, que le vale para jugar la Liga Europa sin eliminatorias previas, pero deja fuera de la séptima al Athletic, que fue incapaz de lograr el punto que le hacía falta para mantenerla y volver a la competición continental.



Un gol del francotunecino Wissam Ben Yedder, cuando moría la primera parte, y otro de Munir en la prolongación de la segunda, fue suficiente para la victoria local, mientras que la decepción llegó al Athletic, que vio como Íñigo Martínez estrelló un balón en el larguero para el 1-1 y en la misma jugada el Sevilla remató el partido con su segundo tanto.



A las muchas bajas que presentó el cuadro hispalense para este partido, entre ellos por sanción sus dos centrocampistas más utilizados, el argentino Éver Banega y Roque Mesa, se presentaron dos mas de última hora, una de otro futbolista básico en el esquema, el extremo Pablo Sarabia, y el meta habitual suplente Juan Soriano, ambos por un virus intestinal.



Estos dos jugadores, incluidos en la convocatoria facilitada el viernes, fueron suplidos este sábado por el lateral brasileño Gilherme Arana y el meta del filial Javi Díaz.



Sin estas significativas ausencias, el equipo de Joaquín Caparrós afrontó un choque en el que debía certificar la sexta plaza en la que accedieron a este partido y evitar la séptima, que obligaría a jugar en verano tres rondas previas de la Liga Europa.



El conjunto bilbaíno, por su parte, sacó un once mucho más previsible, con el que tan buen rendimiento ha ofrecido en la segunda parte de la campaña.



En este equipo estaba el centrocampista navarro Raúl García, que cumplía su partido 450 en Primera División entre sus etapas en el Osasuna, Atlético de Madrid y Athletic Club.



Con estas premisas se inició el partido a la expectativa, porque el Sevilla no quiso renunciar a una victoria que le tenía atento a los resultados adversos del Valencia y Getafe en la remota posibilidad de acceder a la cuarta plaza, que da derecho a disputar la Liga de Campeones, pero el Athletic necesitaba los tres puntos para subir a la sexta o, al menos, el empate para asegurar la séptima sin depender del resultado del Espanyol-Real Sociedad.



Se notó mucho que el miedo a salir derrotado y perder así el botín que ambos tenían con el empate prevaleció sobre otros intereses, y así se rebasó el primer cuarto de hora sin que ninguno rematara a puerta y que se preocuparan mas de no pasar peligro.



Un dato del centrocampismo que imperó fue el que el primer córner llegó a los veintiocho minutos, que sacó sin consecuencias el Sevilla, que fue el equipo que buscó algo más la portería rival y a que rebasada la media hora sí estuvo cerca de poner el 1-0 con un remate de cabeza del lateral Sergio Escudero en el que el balón salió cerca de un poste.



Otro remate con intención de Jesús Navas, en el que el balón se fue por encima del larguero, fue un nuevo intento local, preludio del 1-0 sevillista poco antes del descanso, obra del punta francotunecino Wissam Ben Yedder, muy atento en el rechace del meta Iago Herrerín.



En la segunda parte, el equipo que entrena Gaizka Garritano veía peligrar la séptima plaza y más después de que el Espanyol se adelantase ante la Real, por lo que no tuvo mas remedio que irse por un nuevo empate y eso se notó sobre el césped, en el que los visitantes empezaron a acercarse a la portería del checo Tomas Vaclík.



En el minuto 65 el colegiado murciano José María Sánchez Martínez señaló penalti por mano del argentino Gabriel Mercado pero después rectificó tras consultar con el VAR, con lo que los visitantes perdieron la oportunidad para poner el 1-1.



Pese a ello, la formación vizcaína apretó ya con Ibai Gómez, Mikel San José y Arritz Aduriz en el campo ante un rival reculado y al que le duró poco el balón en su poder, con lo que llegaron las ocasiones para la ansiada igualada que le mantuviera en Europa, aunque ésta no apareció ante la desesperación vasca. // EFE