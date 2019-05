Courtois: Sabemos que no ha sido la mejor temporada

Fútbol Español

Viernes 17| 3:48 pm





Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, confesó en una charla con el exciclista Óscar Freire que "no ha sido la mejor temporada", pero que están entrenando "para terminar bien y preparar el próximo curso para ir a por todas de nuevo".



El portero belga charló con el tricampeón mundial de ciclismo en un evento de Codere antes de la última jornada de Liga: "Estaría bien dar una última alegría a la afición y acabar bien el año para preparar la siguiente temporada", dijo en la previa ante el choque contra el Betis que servirá para despedir un pobre curso para los intereses madridistas.



"Sabemos que no ha sido el mejor año, pero estamos entrenando muy duro para irnos de vacaciones con una victoria. A la afición solo le pido que siga apoyándonos, vamos a ir a por todas de nuevo el próximo año", dijo el guardameta del Real Madrid.



Además, Courtois aprovechó para expresar su sentimiento al jugar en el Santiago Bernabéu. "Es un sueño poder jugar en un estadio tan grande, te entra más adrenalina, más ganas de hacerlo bien. Es una presión que a mí me gusta", declaró.



Ambos deportistas aprovecharon para hablar de ciclismo y otros deportes: "En Bélgica y Países Bajos es costumbre ir en bici, así que yo la utilizaba para ir al colegio. Hubo un momento a los 12 años en el que le dije a mis padres que quería dedicarme al ciclocross, pero al final seguí con el fútbol", relató Courtois.



"El fútbol y el ciclismo son deportes muy diferentes pero muy duros. En una final en el Tour de Flandes, con el viento en contra o subiendo el Koppenberg, te sube todo a la cabeza y tiene que ser durísimo, por eso tengo mucho respeto a los ciclistas y siempre que puedo lo veo por la televisión", le confesó el belga a Freire. // EFE