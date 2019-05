Ramos no estará disponible para la última jornada

El defensor no podrá jugar / Foto: Cortesía

Fútbol Español

Viernes 17| 12:29 pm





Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, prosiguió este viernes con el trabajo individualizado de recuperación de su lesión muscular en el sóleo izquierdo, y no llegará a la última jornada de LaLiga Santander, por lo que se centrará en los dos partidos que encara con la selección española.



Los plazos marcados para la recuperación de Sergio Ramos, lesionado desde el 3 de abril, no se han cumplido y el capitán apenas tiene ya opciones de volver a jugar en LaLiga, después de seguir fuera del grupo en la sesión del viernes.



Como toda la semana, el capitán madridista intercaló el trabajo de campo con el del gimnasio, sin poder regresar a la dinámica de grupo como estaba previsto por el cuerpo técnico.



Sin nada en juego en el último partido de la temporada para el Real Madrid, Zinedine Zidane no tiene intención de forzar el regreso de su jugador, por lo que con Jesús Vallejo sancionado, se queda con las únicas opciones para el centro de la defensa del francés Raphael Varane y Nacho Fernández.



Junto a Ramos la única ausencia del entrenamiento fue Álvaro Odriozola. El resto de la plantilla estuvo a las órdenes de Zinedine Zidane que debe decidir a qué jugadores les da la posibilidad de despedirse en el césped del estadio Santiago Bernabéu de la afición madridista en un partido que es un fin de ciclo.



El entrenamiento, según informa la web del club, comenzó con un circuito físico antes de ejercicios con balón y partidos en reducidas dimensiones. Zidane cuenta con la baja por sanción también del brasileño Casemiro y decidirá el sustituto en la última sesión que completará el sábado desde las 11:00 horas en la ciudad deportiva de Valdebebas. // EFE