Godín: No me voy a ir nunca, porque mi corazón va a estar siempre aquí

Jueves 16| 10:11 am





El uruguayo Diego Godín, capitán del Atlético de Madrid, explicó que termina "una etapa como futbolista" en el equipo rojiblanco, pero no se va a ir "nunca", porque su "sentimiento" y su "corazón van a estar siempre aquí", al tiempo que remarcó que son días "de muchas emociones" y destacó las muestras de "cariño" recibidas.



"Son nueve años de muchísimas vivencias de todo tipo; lindas, de ganar, de perder, de levantarnos, de pelear, de disfrutar dentro del campo y fuera y con amistades que me llevo para toda la vida", declaró en una entrevista a 'El Club del Deportista'.



"Termino una etapa como futbolista pero no me voy a ir nunca, porque mi sentimiento y mi corazón van a estar siempre aquí", añadió el central, después de su despedida de la afición del equipo rojiblanco del pasado domingo.



"Son días de muchas emociones y muchos sentimientos. La gente se ha volcado a mostrarme todo su cariño y eso no tiene precio", agregó Godín, que insistió en la importancia "de haber generado ese vínculo con la gente" tanto en el Atlético de Madrid como en la selección de Uruguay. // EFE