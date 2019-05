Futre: Con el VAR el Atlético ya tendría más de una Champions

Fútbol Español

El portugués Paulo Futre, exjugador del Atlético, y que junto a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y al exmadridista Roberto Carlos recibieron el trofeo de la Liga de Campeones, cuya final se disputará en el Wanda Metropolitano, dijo que "con el VAR, el Atleti ya tendría más de una Champions".



"Yo soy muy partidario del VAR, y si el hubiese existido hace años, el Atlético ya tendría más de una Champions", dijo Futre a la agencia EFE.



Futre consideró que la final de la Liga de Campeones de Madrid, que se celebrará el próximo 1 de junio, entre los ingleses Liverpool y Tottenham, será "un momento increíble, va a ser un evento muy bien organizado por el Atlético y el club va a estar a la altura".



En este sentido, Manuela Carmena señaló que la final "será el primer acontecimiento turístico de Madrid".



El portugués también habló de la actualidad colchonera. Así, sobre Simeone, aseguró: "Tenemos Cholo para rato. Estoy seguro de ganaremos la Champions con él en el banquillo".



El exfutbolista del equipo colchonero, asimismo, habló sobre el futuro de Griezmann: "Quiero y espero que se quede, y se retire en el Atlético. En otro club será un jugador más, pero aquí será una leyenda. Parecido a lo que me pasó a mí".



"Hay que darle las gracias a (Diego) Godín, por todo lo que ha dado en el Atlético. Ha marcado una época, será colchonero toda la vida. Hay que estar agradecidos eternamente, pero ahora es momento de renovar el equipo", afirmó el exjugador luso en referencia a la despedida del uruguayo.



Futre añadió que "el Atlético no está en la final por la noche de Turín, un día negro para los atléticos", mientras reconoció que "no esperaba el batacazo del Barcelona, más aún cuando Messi había ganado la eliminatoria en la ida". EFE