Valverde: Hemos tenido un gran nivel de efectividad

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, se congratuló tras ganar al Real Madrid (0-3) y pasar a la final de la Copa del Rey de que su equipo había tenido "un gran nivel de efectividad" en el segundo periodo, en el que marcó los tres tantos.



"En el segundo tiempo la verdad hemos tenido un nivel de acierto alto. En el primero no hemos estado bien, ellos nos han castigado con alguna contra en alguna de nuestras pérdidas de balón y nuestro ritmo de juego no era excesivamente alto", explicó.



"Por eso no hemos llegado a zonas claras más veces, dos veces. Las ocasiones claras han sido de ellos", continuó Valverde en conferencia de prensa, quien apuntó que tras el descanso tuvieron "pegada" y salieron "sobre todo más determinados" porque el 0-0 no les "servía de nada" "aun pensando que ellos podían hacer daño a la contra".



Valverde reconoció que el intento de controlar el juego y el balón por parte de sus hombres hace que "el juego se ralentice demasiado" para su gusto y apostilló que en otros partidos disparan 25 veces y no marcan ningún gol y en esta oportunidad han tenido menos opciones y han anotado tres tantos.



El técnico blaugrana admitió que pese a la victoria y la clasificación tienen "que mejorar algunas cosas", aunque reiteró que tenían que estar satisfechos "por el gran nivel de efectividad".



"Podemos estar contentos por pasar sobre todo. Tenemos otra final para nuestra afición, que era lo importante", dijo Valverde, quien consideró que tras superar "la eliminatoria de esas estrella" como está el vencedor "siempre sale reforzado".



Ensalzó la labor de Luis Suárez, al marcar doblete en este partido de vuelta y también de Leo Messi pese a que no brilló como otras ocasiones. // EFE