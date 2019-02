Nehuén Pérez: Quiero dejar huella en el Atlético

Fútbol Español

Miércoles 27| 11:00 am





El argentino Nehuén Pérez, presentado como nuevo defensa del Atlético de Madrid hasta 2024, expresó este miércoles su objetivo de "dejar huella" en un club "tan grande" como el rojiblanco y remarcó que lo dará "todo" por su nuevo equipo, al tiempo que admitió que es "joven", pero tiene que "aprender rápido".



A sus 18 años, y con el número '18' a la espalda, el central asume un desafío enorme con el Atlético. Fichado el pasado julio, cuando firmó por seis temporadas, había permanecido cedido en el Argentinos Júniors hasta este invierno. Tras el Sudamericano Sub-20, concluido el pasado febrero, ya se ha sumado a la entidad madrileña.





Trajeado, en el auditorio del estadio Wanda Metropolitano, acompañado de veteranos rojiblancos, también defensas como él, como su compatriota Iselín Santos Ovejero, Marcelino Pérez y Roberto Solozábal, y de algunos familiares, Nehuén remarcó su ambición y su objetivo: triunfar en el conjunto rojiblanco.



"Vine acá para crecer como jugador, para aprender. Trato de escuchar cada indicación que me da (Diego Simeone, su entrenador) para sacar lo mejor de mí. Soy chico, pero tengo que aprender rápido. En los próximos meses tengo el Mundial sub'20. Quiero dejar huella en el Atlético de Madrid", recalcó.



"Las sensaciones son muy buenas. Estoy muy contento de poder estar en un club tan grande como es el Atleti. Le doy muchas gracias a los dirigentes, a Andrea (Berta, director deportivo del Atlético) y al presidente (Enrique Cerezo) por confiar en mí y lo voy a dar todo", anunció durante la presentación en el Wanda Metropolitano.



También afirmó que Simeone "fue muy importante" en su fichaje. "Ha confiado en mí. También Andrea Berta. Siempre hablaba con él y me daba mucha confianza. El 'Cholo' en cada entrenamiento me pide mucha intensidad, que sea muy aguerrido, como le pide a los otros centrales", dijo Nehuén, incorporado al club hace diez días.



"Me puso muy contento de la forma en que me recibieron, como uno más y con los brazos abiertos. Los más grandes me han hablado muy bien, que trabaje con confianza, que sea uno más del grupo. Están muy unidos en el vestuario y eso también a uno que viene de afuera lo pone feliz y lo hace trabajar con más confianza", declaró.



A su lado, en el Atlético aprenderá de hombres como Diego Godín, Josema Giménez o Stefan Savic, también centrales como él. "Soy joven. Tengo mucho que aprender. Estoy acá para aprender, para darlo todo y tengo que aprender de ellos. Son de los mejores centrales del mundo", destacó.



También recordó que en el pasado dijo que Sergio Ramos, central del Real Madrid, era "muy buen jugador", como también lo dijo de Nicolás Otamendi. "Miro mucho a Godín y Josema (Giménez)", añadió en su presentación en el Metropolitano, en la que Enrique Cerezo, presidente del club, resaltó su "personalidad" y "liderazgo".



"Nehuén es un jugador por el que apostamos decididamente y en el que confiamos plenamente", añadió el dirigente del Atlético, que expresó que el central argentino reúne "todas las cualidades" que busca el club en jóvenes talentos con futuro y que apuntó que tiene una "oportunidad única de aprender con disciplina, esfuerzo y trabajo" de futbolistas con "una fantástica trayectoria". // EFE