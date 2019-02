Alexander González muestra sus virtudes defensivas y ofensivas en España

Fútbol Español

Lunes 25| 10:30 am





Carlos A. Chacón A. || @Carlosschacon10

Un buen lateral y con características ofensivas es una de las piezas que tiene el Elche CF de la Segunda División de España, se trata de Alexander González, el defensor criollo que fichó con este elenco para la presente campaña ha sido rendidor tanto defensiva como ofensivamente en la Liga 123.

El caraqueño es el titular en su posición, con su ida/vuelta y compromiso en cada duelo se ganó la confianza de su entrenador, quien le pide ir al ataque y colaborar como volante para generar peligro a sus rivales e incluso este domingo, gracias a su capacidad goleadora, pudo anotar su primer tanto en el Elche y fue el verdugo en el empate a dos goles frente al CD Lugo en condición de visitante.

“Anotar te da un plus de confianza, estoy contento por haber anotado y dar una asistencia para lograr un punto fuera de casa que siempre es valioso”, dijo en una entrevista exclusiva para Meridiano.com.ve.

González marcó su primera diana con esta camiseta y dio otra buena asistencia –como lo ha hecho en otras ocasiones- ante el Lugo, pese al empate, fue uno de los más destacados y jugó 84 minutos en dicho partido; él sabe que vive un momento envidiable en España y por ello consideró que “cada año se necesita de nuevos objetivos para alcanzar”, para la venidera campaña se propuso llegar a la Primera División de España; sin embargo, por ahora está enfocado en cumplir con los objetivos que se propusieron con la institución de Alicante en la Liga 123.

“Elche me abre las puertas para seguir creciendo, al principio entre una cosa u otra no había tenido la continuidad suficiente. Sin embargo, llegó esa oportunidad y no he dejado cada fin de semana de aprovecharla, sé que el fútbol cambia muy rápido”, aclaró.

Sobre el gol ante el Lugo, confesó que tiene una dedicatoria muy especial: “Este año seré padre por segunda vez con el favor de Dios que nuestro bebe venga sano y traernos alegría, simplemente es lo poco que puedo hacer dedicarle un gol a esa criatura tan bella que Dios nuevamente nos regala”.

Buen padre y ambicioso jugador, así se caracteriza el vinotinto, quien quiere ir por más como futbolista y no se pone un techo en su carrera.

“Es el premio de hacer las cosas bien en el club”, así respondió cuando se le preguntó sobre la selección nacional.

Para Alexander es importante tener regularidad en la Segunda de España para seguir siendo una de las opciones para Rafael Dudamel de cara a la Copa América de Brasil 2019 y los amistosos que habrá en los próximos meses.

“La mayoría de los venezolanos que hacemos vida fuera del país están pasando por momentos bonitos, al final todo lo que venga de la selección será bienvenido y sino seguiremos trabajando, porque cada vez la convocatoria es más difícil”, finalizó.