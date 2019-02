Solari: No pensábamos que iba a ser un 'match ball' por la Liga

Fútbol Español

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, afirmó tras la victoria de su equipo en el Ciutat de València por 1-2 que no pensaba en que este partido podía ser un "match ball" por la Liga y que lo afrontaron con la intención de ganarlo.



"Hace tiempo que no se le ganaba al Levante, un equipo con un juego definido. Hemos hecho un partido muy serio y pudimos ganar de forma más abultada, aunque fue muy difícil", agregó el técnico del Real Madrid, quien no se pronunció sobre los dos penaltis marcados por su equipo tras ser ratificados por el VAR.



"Hemos gando porque lo trabajamos todos y esa es la única manera de competir", prosiguió el entrenador del conjunto madrileño tras el triunfo en el Ciutat de València. // EFE