Paco López: Los errores no son a conciencia, pero las imágenes hablan solas

Fútbol Español

Domingo 24| 8:57 pm





Paco López, entrenador del Levante, afirmó que los errores cometidos a nivel arbitral no se han producido "a conciencia", pero que "las imágenes hablan por sí solas y son una evidencia".

Así lo indicó en un partido en el que su equipo perdió por 1-2 ante el Real Madrid, con dos penaltis revisados por el VAR, el segundo de ellos considerado por el técnico del Levante como una acción en la que no se debió sancionar con penalti.



"Voy a defender a los árbitros y a la aplicación del VAR, pro he visto la imagen, conozco a Doukouré y me fío de lo que me ha dicho al indicar que no había sido penalti", agregó.



"Con todo el respeto, creo que en la primera parte fuimos superiores al Real Madrid", indicó Paco López, quien indicó que su objetivo era sacar conclusiones positivas y no quedarse con la polémica en torno a cuestiones arbitrales.



"Contra uno de los más grandes del mundo, merecimos mucho más que perder por 1-2", continuó el entrenador del conjunto valenciano.



Agregó que el vestuario estaba triste y decepcionado, aunque su equipo había perdido "con la cabeza bien alta" porque habían demostrado "muchas cosas" en cuanto a sacrificio y compromiso, así como en cuanto a la solidaridad de sus hombres. // EFE