La IFFHS premia a Modric y Courtois por su gran 2018

Fútbol Español

Viernes 22| 11:42 am





El centrocampista Luka Modric recogió este viernes, en la Ciudad Real Madrid, el trofeo a Mejor Creador de Juego de 2018 entregado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), acto al que acudió el también premiado Thibaut Courtois, en su caso como Mejor Portero de 2018, según informó el Real Madrid en su página web.



Con este galardón, el croata suma al Balón de Oro, Premio The Best y Premio al Mejor Jugador del Año de la UEFA, un nuevo reconocimiento de su destacado año 2018, en el que ganó la Champions con el club madridista y condujo a Croacia a la primera final de un Mundial de su historia.



El pasado Campeonato del Mundo de Rusia también tuvo al actual portero blanco como protagonista. La selección belga alcanzó las semifinales y Courtois fue premiado con el Guante de Oro del torneo, antecedente de su elección como Mejor Portero en la gala de los Premios The Best y de esta última distinción otorgada por la IFFHS. // EFE