Simeone: Griezmann es extraordinario

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este sábado que Antoine Griezmann, el autor del gol en el 0-1 al Rayo, es "extraordinario", resaltó también la actuación de Jan Oblak y consideró que "no es casualidad" que la entrada de Diego Costa hizo a su equipo "llevar el partido adelante".



"Griezmann es un jugador extraordinario que como tal se adapta a todas las necesidades del equipo. Ha venido como un interior por la izquierda y ha terminado jugando de todo. Es un jugador fundamental y está en un momento brillante", resaltó el técnico, que concluyó el duelo con Morata y Diego Costa en punta y el '7' por la banda.



A Simeone le "encanta" jugar con los tres juntos: "Pero se necesita tiempo, trabajo, una condición física extraordinaria de los tres y ojalá que algún momento lo podamos utilizar con más tiempo. Está claro que hoy lo necesitaba el equipo. El partido estaba para poder jugar esa carta".



"Creo que también la entrada de Lemar nos dio más velocidad y más dinámica en la precisión del juego, Costa le dio más posibilidad a Morata de sentirse más libre y más cómo dentro del juego y como siempre Griezmann, que es el jugador más importante que tenemos, aprovechado todo lo que pueda haber delante de él", abundó.



"Vi bien a Diego Costa. Le veo muy fuerte. No era fácil entrar en el partido cómo estaba y se incorporó muy bien a las necesidades del equipo. Trabajó muy bien. Es un jugador muy importante, porque le temen. Y eso nos potencia como equipo. No es casualidad que la entrada de él nos hizo llevar el partido adelante", repasó de la vuelta del atacante después de dos meses y diez días de baja.