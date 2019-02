Solari: Es un momento muy estimulante de la temporada

Fútbol Español

Sábado 16| 10:08 am





Santiago Solari, técnico del Real Madrid, destacó antes de recibir este domingo al Girona en LaLiga Santander, con su equipo en una racha positiva, que están "en un momento muy estimulante de la temporada" y mostrando "el espíritu competitivo" que caracteriza al club madridista.



"Estamos todos muy bien, nos encanta competir, es un momento muy estimulante de la temporada y estamos con muchas ganas de que llegue el partido de mañana para dejarnos todo como siempre", valoró en rueda de prensa Solari que apuntó al "espíritu competitivo" que caracteriza al Real Madrid.



Centrado en el Girona, el técnico argentino no valoró la denuncia de LaLiga a la celebración del gol de Gareth Bale en el Wanda Metropolitano: "Me parece anecdótico. Le estamos dando demasiada trascendencia".



"Nosotros estamos perseguidos por Atlético y Sevilla y persiguiendo al Barcelona", respondió cuando fue cuestionado por si el Real Madrid se siente perseguido por Javier Tebas.



"Nos encantaría que nos estuvieran persiguiendo todos, así que vamos a hacer un esfuerzo para seguir sumando puntos y recortar distancias", añadió.



Dejó Solari una queja por el horario del partido ante el Girona, domingo a las 12.00 hora local (11.00 GMT): "No depende de nosotros mismos. En nuestras manos está salir en un horario poco habitual, con estímulo de la competición y estar frescos. Es pronto, pero hay que hacer un gran partido y ganar ante nuestra afición. Esperamos que se levanten temprano y vengan al Bernabéu".



Sobre el Girona, el técnico madridista recordó el reciente enfrentamiento en Copa del Rey: "Sabemos que es un equipo muy peligroso, con un sistema muy específico y que lo hace muy bien. Nos va a obligar su calidad a estar concentrados los 90 minutos para poder dominar el partido y no sufrir".



El brasileño Vinicius sigue llevándose elogios de todos. Solari destacó el crecimiento que ha protagonizado en tan pocos meses: "Es un chico jovencísimo que ha tenido una proyección en estos meses realmente impresionante. Estamos muy contentos por él y con él. Todos sus compañeros le ayudan mucho, por supuesto que tiene mucho mérito él y el resto del equipo por como lo aceptó, como lo aconseja, lo sustenta y da fuerza a su juego".



Y cerró su comparecencia tratando la situación de Marco Asensio, autor del tanto del triunfo ante el Ajax y que pide más protagonismo. Para ello Solari destaca su versatilidad en todas las posiciones ofensivas.



"Marco puede jugar en cualquier posición de ataque, incluso como medio ofensivo por su talento. Aún más si trabaja como está trabajando desde que regresó muy fuerte desde su recuperación. Hizo un gol muy importante a nivel personal y para el equipo, por lo que significa en el peso en la eliminatoria. Jugando así puede jugar en todas las posiciones de ataque porque es un jugador muy talentoso", comentó. EFE