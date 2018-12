Bale se ausentó del entrenamiento por segundo día consecutivo

Fútbol Español

El galés Gareth Bale volvió a ausentarse del entrenamiento del Real Madrid, con molestias en el tobillo derecho desde el encuentro ante el CSKA en la Liga de Campeones, y todo apunta a que causará baja ante el Rayo Vallecano, centrado en llegar en plenitud de condiciones al Mundial de Clubes.



Después de torcerse el tobillo cuando buscaba un remate y pisó a un rival en el encuentro del pasado miércoles, Bale no ha vuelto a pisar césped en los dos días de entrenamiento del Real Madrid. Sin que el club informe de que sufre ninguna dolencia, el galés volvió a quedarse el viernes en el interior de las instalaciones.



"Veremos cómo está", apuntó Solari antes del entrenamiento. "No es una cuestión de descanso porque es un tobillo, veremos como evoluciona de hoy para mañana, lo charlaremos con el cuerpo médico y con él, luego decidiremos", añadió dejando en el aire la participación del galés.



El duelo liguero ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu llega a cuatro días del estreno en el Mundial de Clubes, por lo que Solari apostaría por reservar al extremo galés.



El técnico argentino contó por segundo día consecutivo con el brasileño Casemiro y Sergio Reguilón iniciando el entrenamiento con el resto del grupo, mientras que Nacho Fernández prosiguió con su plan de recuperación en solitario. Ninguno estará frente al Rayo. Tampoco Mariano, que no saltó al césped por su lesión, y su sitio en la convocatoria opta a conseguirlo el canterano Cristo González, que se volvió a entrenar con el primer equipo. EFE