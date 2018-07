Lemar: "No soy un futbolista individualista"

Fútbol Español

Domingo 29| 12:17 pm





El francés Thomas Lemar ha asegurado que no es "un futbolista individualista" y que tiene claro que llega al Atlético de Madrid "para jugar para el equipo".



"Soy un jugador que se entrega por el equipo. No soy un futbolista individualista y estoy aquí para jugar para el equipo", dijo Lemar, quien tras proclamarse campeón del mundo acortó sus vacaciones para incorporarse al Atlético.



El nuevo fichaje rojiblanco, al que llega procedente del Mónaco, coincidirá en su nuevo club con sus compañeros en la selección Antoine Griezmann y Lucas Hernández, con lo que pudo conversar durante el Mundial sobre el Atlético.



"Es positivo conocer ya a algunos de mis compañeros. Antes de venir aquí me hablaron del club y me ayudaron mucho en mi elección.Seguro que me ayudarán a integrarme en un equipo que tiene mucha calidad", dijo en la entrevista difundida por los medios del club.



Lemar, además, ya conoce cómo es la afición rojiblanca y espera que "tiemble" el Wanda Metropolitano esta temporada.



"Tengo muchas ganas de descubrir este estadio, Lucas y Antoine me han hablado mucho de él en la selección. Sobre todo del ambiente, que te lleva en volandas", destacó.



Y sobre Diego Simeone opinó: "Pienso que es un gran entrenador. Todos sabemos lo que ha hecho con el Atlético. Me va a ayudar a mejorar y a avanzar en mi carrera profesional y es todo lo que le pido". // EFE