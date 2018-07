Diego Rolán tiene como "objetivo" volver a la selección

Fútbol Español

Viernes 27| 12:08 pm





Diego Rolán (Montevideo, 1993) afronta una nueva experiencia en LaLiga, esta vez en el Leganés. Allí llega con el objetivo de ayudar a seguir creciendo a uno de los equipos revelación el pasado curso, cuando alcanzó las semifinales de la Copa del Rey después de eliminar al Real Madrid. En el horizonte, su deseo de volver algún día a defender la elástica de la selección uruguaya. De todo ello habló con EFE.



Pregunta: ¿Por qué eligió el Leganés?



Respuesta: Creo que es un buen club y la temporada pasada hizo buen papel a pesar de todo. Creo que es una buena oportunidad para mí, para poder ayudar al club y para cumplir mis objetivos.



P: ¿Qué supone para usted permanecer en LaLiga?



R: Es muy importante porque es una liga que me gusta muchísimo por mi perfil y por mi manera de jugar. Para mí es muy importante estar aquí.



P: Es también una buena manera de seguir llevando el fútbol uruguayo a una de las competiciones más importantes del mundo, ¿no?



R: Obviamente. Cada vez hay más uruguayos en la liga española y eso para el país y para los jugadores es importante. Cada jugador que sale de allí sueña con jugar en España. Yo tengo esta oportunidad y trataré de aprovecharla.



P: ¿Volver a la selección es un reto personal?



R: Sin duda. Es algo que me gustaría muchísimo y voy a trabajar por ello. Intentaré hacer lo mejor aquí en el Leganés, ayudar al equipo, y que eso se vea reflejado y me ayude muchísimo para poder volver a la Selección.



P: ¿Cómo valora el papel de Uruguay en el pasado Mundial?



R: La verdad es que hicieron un excelente Mundial a pesar del último partido contra Francia, en el que había bajas. En general vi muy bien al equipo, muy seguro. Es una selección muy unida y eso lo demostraron todos los jugadores. // EFE