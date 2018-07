FC Barcelona se llevó 28 futbolistas a Estados Unidos

Fútbol Español

Lunes 23| 3:17 pm





El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha convocado a 28 jugadores para la gira que el equipo empezará este martes por Estados Unidos, adonde volará tras el entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.



En la convocatoria no figura ninguno de los internacionales que disputaron el Mundial de Rusia -aún de vacaciones- y sí trece futbolistas del filial: el portero Jokin Ezkieta; los defensas Mingueza, Chumi, Palencia, Cucurella, Jorge Cuenca y Miranda; los centrocampistas Collado, Monchu y Riqui Puig; y los delanteros Abel Ruiz, Carles Pérez y Ballou.



Completan la convocatoria los jugadores del primer equipo Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Lenglet, Digne, Sergio Roberto, Denis Suárez, André Gomes, Arthur, Aleix Vidal y Paco Alcácer; y los cuatro que la temporada pasada estuvieron cedidos -Marlon, Samper, Rafinha y Munir- y a quienes se les sigue buscando equipo.



El defensa Douglas Pereira, otro de los que regresaban tras la última cesión, no viajará con el resto de la plantilla después de que el Barça haya cerrado este lunes una nueva cesión para él al Sivasspor turco.



Durante la gira norteamericana, el conjunto azulgrana disputará tres partidos de la Copa Internacional de Campeones frente a Tottenham Hotspur (Los Ángeles, 28 julio), AS Roma (Dallas, 31 agosto) y AC Milán (Santa Clara, 4 agosto). // EFE