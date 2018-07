Vinicius Jr. fue arropado por los aficionados en el Bernabéu (+Video)

Fútbol Español

El delantero brasileño Vinicius Junior, que fue presentado este viernes en el estadio Santiago Bernabéu como nuevo futbolista del Real Madrid, aseguró que espera enseñar al entrenador, Julen Lopetegui, que está "listo para jugar.



"Enseñaré al entrenador y a mis compañeros que estoy listo para jugar. Trataré de asimilar los aspectos tácticos lo más rápidamente posible. Sé que la adaptación no va a ser fácil pero estoy listo para hacer todo lo necesario", dijo Vinicius, de 18 años,en el acto en el que estuvo arropado por su familia, por el presidente Florentino Pérez y por el ex futbolista Ronaldo Nazario, entre otros.



Vinicius, que llega procedente del Flamengo de su país natal, se mostró muy agradecido por la opción que se le ha dado de vestir la camiseta blanca durante el discurso pronunciado en el palco de honor del Bernabéu: "Esta es la oportunidad más grande que un jugador de fútbol puede tener. Me voy a sacrificar mucho para demostrar que merezco esta oportunidad".



"El sacrificio no es algo nuevo en mi vida, vengo de una familia muy sencilla de la cual estoy muy orgulloso por todo lo que ha hecho por mí y por los valores que me ha trasmitido. Ahora tengo el honor de llegar a la cima del mundo del fútbol que es el Real Madrid con solamente dieciocho años", comentó.



El delantero afirmó que pudo "escoger entre varios de los equipos más grandes del mundo" y eligió "el mejor de todos"."Espero estar aquí muchos y muchos años. Somos el Real Madrid y siempre queremos más", añadió antes de saltar al verde con una camiseta con su nombre pero sin dorsal.



En la grada le esperaban unos tres mil quinientos aficionados de todas las edades, quienes le recibieron entre aplausos nada más asomar por el túnel de vestuarios para posar ante los medios gráficos junto a un cartel que ponía 'bienvenido'.



Ya con el balón en los pies, el delantero realizó algunos toques y filigranas ante el beneplácito de los seguidores. Posteriormente lanzó a estos algunos balones y besó el escudo del club en varias ocasiones antes de inmortalizarse junto a sus allegados en el mismo césped. EFE