Arthur anuncia que se marcha al Barcelona

Viernes 6| 12:40 pm





EFE

Arthur, centrocampista del Gremio, se despidió hoy con lágrimas en los ojos del equipo con el que consiguió ganar la Copa Libertadores en el 2017, tras confirmar su fichaje por el Barcelona, al que se incorporará en los próximos días.



Visiblemente emocionado, Arthur dio las gracias al equipo con el que jugó en los últimos siete años y a su hinchada.



"Quiero decir un hasta luego y no un adiós. Aquí no va a ser el final de mi trayectoria en el Gremio", dijo el futbolista en la rueda de prensa en la que confirmó su partida.



Arthur, quien aseguró que no participó en las negociaciones, dijo que le "han hablado maravillas del club, de la ciudad y de la afición" y agregó: "Tengo muchas expectativas con mi llegada a Barcelona"



André Zanota, director ejecutivo del Gremio, y quien acompañó al futbolista en la rueda de prensa, señaló que aunque falta ultimar unos "pequeños detalles" estos quedarán listos en las próximas horas.



El futbolista de 21 años viajará a Barcelona este mismo viernes y se presentará al club catalán el 11 de julio, para luego partir a la pretemporada en Estados Unidos, donde vestirá la camiseta del Barça por primera vez.