Vinicius Junior se despide del Flamengo entre lágrimas y agradecimientos

Entre lágrimas, con la voz entrecortada y con un profundo agradecimiento hacia el Flamengo, el equipo que le vio crecer como profesional, Vinicius Junior se despidió este lunes del club más popular de Brasil y se mostró ansioso por su llegada al Real Madrid.



"Salgo feliz y honrado", aseguró en rueda de prensa el joven delantero, fichado por el equipo español durante la temporada pasada por 45 millones de euros.



En el centro de entrenamiento del Flamengo, a las afueras de Río de Janeiro, el extremo no pudo contener el llanto y con la voz entrecortada dijo a los periodistas: "Hoy me estoy despidiendo del club que tanto amo", ahora "voy detrás de más sueños en mi vida".



El joven delantero agradeció al equipo directivo del Flamengo, a los entrenadores que lo han formado desde los 10 años de edad cuando ingresó al club y que han creído en su potencial, y a sus aficionados que "siempre" le han apoyado y está seguro, dijo, "de que van a seguir haciéndolo".



"Lo que sé lo aprendí dentro y fuera del campo con el Flamengo" y "hoy me estoy despidiendo del club que hizo todo por mí", puntualizó.



Pese a mostrarse un poco ansioso por la llegada al Real Madrid, el atacante dijo estar preparado para los desafíos que le esperan, de los cuales este "es el más grande" de su vida.



"Estoy ansioso. Voy a conocer a nuevos jugadores" y aunque aún desconoce si va a jugar en el equipo merengue o no dijo estar "preparado para el proyecto que tienen" para él.



El delantero, que cumplirá 18 años el 12 de julio y quien desde pequeño se ha revelado como una promesa del fútbol, se mostró seguro de su potencial y señaló que llevará el equipaje "lleno de experiencias, alegría y mucha gratitud".



Vinicius Junior, quien aún no tiene una fecha confirmada para su viaje a Madrid pero sabe que será el 13 o el 14 de julio, al parecer ya superó la barrera idiomática porque dijo que su español iba "muy bien".



El delantero estuvo acompañado en la rueda de prensa por el presidente del Flamengo, Eduardo Bandeira, y por el director de fútbol, Carlos Noval.



Bandeira lamentó el adiós del joven delantero y dijo que espera que el jugador vuelva a vestir algún día la camiseta del Flamengo.



"Perdimos uno de nuestros principales jugadores. Esperamos que vuelva al Flamengo y así no sea presidente estaré esperándolo en el aeropuerto", aseguró.



Vinicius, quien dijo que espera volver a su equipo dentro de diez años, enfatizó que siempre va a "acompañar" al Flamengo. "Lo he acompañado desde que nací y espero que llegue a la cima con el título de la Libertadores y del Campeonato Brasileño".