Julen Lopetegui fue presentado en el Real Madrid

Fútbol Español

Jueves 14| 2:51 pm





Luis Joel Moreno || @youmoreno08

Julen Lopetegui, fue presentado este jueves como nuevo entrenador del Real Madrid en un acto realizado en el estadio Santiago Bernabéu, sede del equipo de la capital española.

En el instructor de 51 años, había sido destituido este miércoles del cargo de seleccionador español por Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol, luego de que se hiciera público que sería el próximo entrenador del Madrid.

"Gracias presidente, gracias Real Madrid, por la confianza que me habéis brindado. Es una responsabilidad que asumo con orgullo y con fuerza. Sé al club que vengo y sé que es la máxima exigencia. Aquí todo no vale y por eso trataré de dar lo mejor. Intentaré estar a la altura del club e incluso mejorarla", dijo Lopetegui durante su presentación.

"Por trabajo no va a quedar. Me siento capacitado para esta aventura. Siento la fuerza y la energía que acompaña al Real Madrid y como entrenador me va a hacer falta", continuó.

Lopetegui habló sobre el mar de emociones que vivió en los últimos dos días. “Puedo decir que desde la muerte de mi madre, ayer fue el día más triste de mi vida, pero hoy es el día más feliz de mi vida", confesó.

Además, aprovechó para decir que cuenta con el CR7 como punta de lanza del nuevo proyecto merengue. "Cristiano es el jugador que quiero tener a mi lado siempre y el mejor jugador del mundo está en el Real Madrid, no tengo ninguna duda", dijo aplacando los rumores sobre la marcha del astro portugués del equipo blanco.

Por el momento se desconoce el tiempo de duración del contrato acordado entre las partes.