El Barca adelanta el inicio de la pretemporada al 11 de julio

El Barcelona iniciará la pretemporada el 11 de julio, inicialmente sólo con los futbolistas que no han participado en el Mundial, mientras que el resto de jugadores lo irá haciendo progresivamente en función de la ronda hasta la que hayan llegado en Rusia, ha informado el club catalán.



Con esta nueva fecha de inicio se avanza cinco días lo previsto hace semanas, después de que el preparador Ernesto Valverde así lo haya decidido. El Barcelona tenía previsto arrancar el 16 el primer día de trabajo.



De esta forma, el 11 de julio están convocados los jugadores disponibles para pasar las pruebas médicas y físicas y al día siguiente ya trabajarán en el campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva, con dobles sesiones de trabajo.



Lo que no ha variado son las fechas de la gira americana que ha programado el FC Barcelona, que arrancará el 24 de julio, con un primer viaje a la sede de la empresa Nike, suministradora de la ropa del club. En Beaverton (Oregón), el equipo catalán estará tres días de los doce que residirá en los Estados Unidos.



En el país norteamericano, el Barcelona disputará tres partidos amistosos: frente al Tottenham Hotspur, el 28 de julio en el Rose Bowl de Los Ángeles, contra el AS Roma, el día 31 en el AT&T Stadium de Dallas, y ante el AC Milan, el día 4 al Levi's Stadium de Santa Clara (California). EFE