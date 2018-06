Marcelo: "Cristiano no es dueño del Madrid; Neymar tiene la puerta abierta"

El lateral izquierdo de Brasil habló desde la concentración de su selección en Inglaterra y abrió las puertas del Real Madrid a Neymar, con quien comparte vestuario en el combinado suramericano. También mostró su deseo de que Cristiano siga en la entidad madridista, pero afirmó que no es el dueño de su club.



"Cristiano no es dueño del Real Madrid. Si el presidente (Florentino Pérez) quiere fichar a alguien, lo va a fichar. Pero, porque Cristiano esté... ¿Neymar no puede venir? Todo el vestuario quiere que Cristiano se quede. Y Neymar tiene siempre las puertas abiertas del Real Madrid", destacó.



Marcelo dejó claro que Cristiano "es el mejor" jugador del momento y auguró que en un futuro, "con certeza", Neymar será "igual" que el jugador portugués.



"El Real tiene que buscar siempre a los mejores jugadores. Un día Neymar jugará en el Real Madrid", sentenció antes de decir que ve al astro brasileño como el futuro Balón de Oro: "Hasta ahora no entendí el criterio para dar el Balón de Oro. No sé si es por títulos, por la temporada, por la calidad del jugador. Depende de los votos. Quien tiene más votos es el que gana", comentó.



Asimismo, habló sobre las críticas que recibió Sergio Ramos después de la lesión del egipcio Salah y por el golpe que recibió el portero Karius.



"Conozco a Sergio desde hace 12 años y es aburrido para la gente haber ganado tres Champions seguidas. Todo el mundo habla de por qué se batió al portero. Hay que valorar más los tres títulos que el Madrid ha conseguido por méritos propios. Se valora más un error del portero que los tres goles. El portero asumió toda la culpa"./ EFE