Eric Abidal es el nuevo secretario técnico del Barca

Fútbol Español

Jueves 7| 12:16 pm





EFE.

El exinternacional francés Eric Abidal será el nuevo secretario técnico del FC Barcelona, como así acaba de anunciar el club catalán, después de comunicar que no renovará el contrato a Roberto Fernández, en este cargo desde el 1 de julio del 2015 y hasta el próximo 30 de junio.



En un comunicado de prensa, el FC Barcelona anuncia que no renovará el contrato de Roberto Fernández. "El club expresa públicamente su agradecimiento a Robert Fernández por su compromiso y por su dedicación durante estos años en la entidad y le desea suerte y éxitos en su futuro", señala.



Roberto Fernández llegó a la secretaría técnica del FC Barcelona de la mano del presidente Josep Maria Bartomeu, cuando éste ganó en las elecciones en el 2015. Por lo tanto, su relación contractual con el Barcelona ha sido de tres temporadas.



La apuesta ahora del Barcelona es por el exjugador Eric Abidal, cuya historia como jugador azulgrana resultó impactante, ya que al descubrírsele en el 2011 un tumor en el hígado debió someterse a un trasplante, tras el cual volvió a los terrenos de juego.



Abandonó el Barcelona en mayo del 2013, aunque después jugó en el Mónaco y en el Olympiakos para poner punto y final a su carrera como futbolista en diciembre del 2014.



Abidal ocupaba el cargo de embajador del FC Barcelona, una función de representación del club en actos institucionales. Antes de dejar el Barcelona, Abidal pudo haber ejercido de director técnico de las academias de fútbol que tiene el Barcelona, pero no se concretó finalmente este cargo.



Eric Abidal llegó al Barcelona en la temporada 2007-08, jugando seis temporadas en las que obtuvo: 4 Ligas, 2 Copas del Rey, 2 Ligas de Campeones, 4 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundial de club.